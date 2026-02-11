Tắm nước nóng khi về quê mùa lạnh, người huyết áp cao cần cẩn trọng gì?

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường lạnh bên ngoài và nước nóng trong phòng tắm có thể khiến huyết áp dao động đáng kể, thậm chí gây choáng váng hoặc té ngã, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người có huyết áp cao không ngâm mình lâu và cũng không nên tắm trong nước trên 40 độ C ẢNH: AI

Khi cơ thể tiếp xúc với lạnh, các mạch máu dưới da co lại để giữ nhiệt. Phản xạ này làm tăng sức cản mạch máu và khiến huyết áp tăng tạm thời. Do đó, khi thời tiết lạnh, ngay cả trước khi bước vào phòng tắm, người huyết áp cao đã ở trạng thái huyết áp tăng hơn mức thường ngày.

Ngược lại, khi tắm hoặc ngâm mình trong nước nóng, các mạch máu dưới da, tay và chân giãn ra. Trạng thái giãn mạch này có thể làm giảm huyết áp trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, với người mắc huyết áp cao, đặc biệt ở người lớn tuổi, tắm nước quá nóng có thể làm giảm huyết áp mạnh. Khi mạch máu giãn nhiều, máu có xu hướng dồn xuống phần dưới cơ thể.

Nếu người bệnh đứng dậy đột ngột sau khi tắm, lượng máu lên não có thể giảm tạm thời, gây chóng mặt, hoa mắt hoặc ngất. Tình trạng này gọi là tụt huyết áp tư thế. Nguy cơ sẽ cao hơn ở người đang dùng các loại thuốc hạ huyết áp như thuốc lợi tiểu hoặc thuốc giãn mạch.

Ngoài ra, sự thay đổi nhanh giữa lạnh và nóng còn tạo ra dao động huyết áp mạnh. Cụ thể, lạnh làm huyết áp tăng, nước nóng lại khiến huyết áp giảm. Sự lên xuống đột ngột này có thể tạo gánh nặng tạm thời cho tim, đặc biệt ở người có bệnh tim mạch kèm theo.

Điều đó không có nghĩa là người huyết áp cao phải tránh hoàn toàn tắm nước nóng. Quan trọng là cách thực hiện. Nhiệt độ nước nên ở mức ấm vừa phải, khoảng 37-39°C, thay vì quá nóng trên 40°C. Nhiệt độ càng cao và thời gian tắm càng lâu thì biến động huyết áp càng rõ. Vì vậy, nên giới hạn thời gian tắm, đặc biệt nếu có tiền sử choáng khi tắm.

Một lưu ý quan trọng khác là cần tránh thay đổi tư thế đột ngột. Sau khi ngâm hoặc tắm, nên ngồi lại một đến 2 phút trước khi đứng lên, bám vào tay vịn hoặc thành bồn để giữ thăng bằng. Nếu sống một mình và từng có tiền sử choáng khi tắm thì người mắc cân nhắc tắm vòi sen nhanh thay vì ngâm lâu trong bồn.

Người đang điều trị huyết áp cao nên theo dõi cơ thể mình. Nếu sau khi tắm xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh bất thường hoặc mất ý thức, cần đến bệnh viện ngay, theo Healthline.