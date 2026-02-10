Đi máy bay: Người bị huyết áp cao cần lưu ý gì?

Trong khoang máy bay, áp suất không khí thấp hơn so với mặt đất. Điều này có thể làm giảm nhẹ lượng ô xy trong máu, khiến tim phải đập nhanh hơn. Ngoài ra, việc ngồi lâu, thiếu vận động khi trên chuyến bay cũng có thể khiến huyết áp tăng tạm thời, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nước đều đặn khi đi máy bay giúp cơ thể tránh bị mất nước, tình trạng vốn có thể làm nhịp tim tăng ẢNH: AI

Phần lớn người bị huyết áp cao kiểm soát tốt vẫn đi máy bay an toàn. Tuy nhiên, những người có huyết áp chưa ổn định, đặc biệt nếu huyết áp thường xuyên ở mức cao, ví dụ từ 160/100 mmHg trở lên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước chuyến đi.

Người vừa bị nhồi máu cơ tim, suy tim nặng hoặc phẫu thuật tim gần đây cũng cần gặp bác sĩ để đánh giá khả năng chịu đựng chuyến bay. Ngoài ra, người có bệnh phổi mạn tính hoặc tăng áp động mạch phổi có thể dễ bị giảm ô xy hơn khi bay. Nhóm người này cũng cần tư vấn chuyên môn từ bác sĩ trước khi khởi hành.

Chuẩn bị kỹ sẽ giúp người có huyết áp cao giảm thiểu nguy cơ huyết áp tăng đột ngột. Trước hết, hãy đảm bảo huyết áp đang được kiểm soát tốt. Nếu gần đây huyết áp dao động hoặc vừa thay đổi thuốc thì nên tái khám để bác sĩ đánh giá lại trước chuyến bay.

Luôn mang đủ thuốc cho toàn bộ chuyến bay và thêm một lượng dự phòng để chuẩn bị trường hợp chuyến bay buộc phải kéo dài. Thuốc nên được để trong hành lý xách tay thay vì hành lý ký gửi, tránh tình huống thất lạc.

Trong suốt chuyến bay nên uống nước, hạn chế cà phê

Trong suốt chuyến bay, hãy uống nước đều đặn. Không khí khô trong cabin có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn chúng ta nghĩ. Uống từng ngụm nhỏ, tránh chờ đến khi khát mới uống. Đồng thời, nên hạn chế cà phê vì thức uống này có thể làm tim đập nhanh hơn, từ đó ảnh hưởng đến huyết áp.

Với các chuyến bay kéo dài, mọi người nên đứng dậy đi lại nhẹ nhàng khi có thể hoặc thực hiện các động tác co duỗi chân tại chỗ. Ngồi lâu làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu. Vận động nhẹ không chỉ tốt cho tuần hoàn mà còn giúp cơ thể điều hòa huyết áp tốt hơn, theo Medical News Today.