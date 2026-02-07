Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người huyết áp cao, tim mạch nên tắm ở nhiệt độ nước bao nhiêu là an toàn?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/02/2026 00:26 GMT+7

Nước tắm có thể tác động trực tiếp lên huyết áp và nhịp tim. Khi cơ thể tiếp xúc với nước nóng, mạch máu dưới da giãn ra và khiến huyết áp hạ tạm thời.

Tuy nhiên, song song với đó, tim phải bơm máu mạnh hơn để duy trì tuần hoàn, khiến nhịp tim tăng và gánh nặng cho tim lớn hơn. Ngược lại, nước lạnh gây co mạch, làm huyết áp tăng lên đột ngột, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người huyết áp cao, tim mạch nên tắm ở nhiệt độ nước bao nhiêu là an toàn? - Ảnh 1.

Người có huyết áp cao hay bệnh tim mạch không nên tắm nước quá nóng vì có thể khiến huyết áp giảm đột ngột

ẢNH: AI

Giãn mạch do nước nóng hay co mạch do nước lạnh đều tạo ra những thay đổi sinh lý đáng kể mà người có bệnh tim mạch cần đặc biệt lưu ý khi tắm. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy tác động của nước nóng không hoàn toàn xấu hay tốt mà phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian ngâm mình.

Về ngưỡng an toàn, người khỏe mạnh không nên tắm nước quá nóng, đặc biệt vượt quá khoảng 42-43°C. Điều này giúp phòng ngừa nguy cơ bỏng và phản ứng tim mạch quá mức.

Đối với người có huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch, mức nước ấm lý tưởng là khoảng 36-38°C. Nếu muốn dùng nước ấm hơn, khoảng 38-40°C, thì nên rút ngắn thời gian tắm và chú ý theo dõi cảm giác cơ thể như choáng váng, hồi hộp hoặc mệt bất thường.

Thời gian ngâm mình là yếu tố quan trọng không kém nhiệt độ. Trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) khuyến cáo người có bệnh tim mạch nên giới hạn thời gian ngâm bồn nước nóng khoảng 10-15 phút, thậm chí ngắn hơn nếu cảm thấy mệt hoặc choáng.

Ngâm quá lâu có thể làm tụt huyết áp khi đứng dậy, gây chóng mặt hoặc ngất do máu dồn xuống phần dưới cơ thể. Hiện tượng này đặc biệt dễ xảy ra ở người cao tuổi, người đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu.

Ngoài ra, thay đổi tư thế đột ngột sau khi tắm nước nóng, chẳng hạn đứng bật dậy quá nhanh, có thể làm huyết áp tụt nhanh, gây nguy cơ té ngã hoặc rối loạn nhịp tim.

Để đảm bảo an toàn, trước khi bước vào bồn, hãy thử nước bằng tay hoặc dùng nhiệt kế để đảm bảo nhiệt độ ở mức dễ chịu, không gây cảm giác bỏng rát. Nên vào bồn từ từ, tránh dội nước nóng đột ngột lên toàn thân.

Khi tắm xong, hãy ngồi một lúc rồi mới đứng lên để cơ thể thích nghi, tránh choáng váng. Uống đủ nước trước và sau khi tắm cũng giúp hạn chế mất nước. Đây là yếu tố có thể làm huyết áp dao động mạnh hơn.

Những người cần đặc biệt cẩn trọng là bệnh nhân suy tim sung huyết, bệnh mạch vành nặng, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt hoặc vừa trải qua biến cố tim mạch gần đây, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao bệnh tim mạch huyết áp tăng tụt huyết áp Tắm nước ấm tắm nước lạnh
