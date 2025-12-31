Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đói bụng ban đêm: người huyết áp cao nên ăn khuya thế nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/12/2025 04:01 GMT+7

Đói bụng vào buổi tối muộn là tình huống rất thường gặp. Nguyên nhân chủ yếu do làm việc khuya, ăn tối sớm nhưng cũng có người vì thèm miệng, stress hoặc thiếu ngủ.

Với người bị huyết áp cao, vấn đề không chỉ là ăn hay không mà là ăn gì, ăn bao nhiêu và ăn vào thời điểm nào để không làm huyết áp biến động bất lợi. Những lựa chọn quen thuộc như mì gói, đồ khô mặn, bánh snack mặn, xúc xích, đồ chiên hay đồ ngọt có thể khiến cơ thể giữ nước, tăng gánh cho mạch máu và gây khó kiểm soát huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đói bụng ban đêm: người huyết áp cao nên ăn khuya thế nào ? - Ảnh 1.

Mì gói, bánh snack là những món ăn đêm cần tránh với người có huyết áp cao vì chúng chứa nhiều muối

ẢNH: AI

Điều trước tiên mọi người cần biết là không phải mọi cảm giác muốn ăn vào đêm muộn đều là do cơn đói thực sự. Nhiều trường hợp chỉ là thèm ăn do thói quen, căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

Một cách đơn giản để phân biệt là lắng nghe tín hiệu cơ thể. Nếu cơn đói đi kèm cảm giác cồn cào ở bụng, hơi run, khó tập trung thì khả năng cao là đói thật. Nếu cảm giác đói đó chỉ thèm những món rất cụ thể như đồ mặn, đồ ngọt hay đồ giòn nhưng lại không hứng thú với những lựa chọn đơn giản như sữa chua không đường, trái cây hay bánh mì nguyên cám, thì đó thường là thèm ăn hơn là đói.

Với người huyết áp cao, điều quan trọng là không nên biến bữa ăn khuya thành một bữa ăn lớn. Đồng thời, họ cũng tránh những món nhiều muối và khiến cơ thể giữ nước.

Trên thực tế, yếu tố tác động xấu đến huyết áp không nằm đơn thuần ở việc ăn khuya mà chủ yếu đến từ thành phần của bữa ăn. Những món mặn có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Do đó, nếu thực sự đói vào ban đêm, người có huyết áp cao chỉ nên ăn một lượng nhỏ, chọn những món ít tác động đến huyết áp như sữa chua không đường, hạnh nhân, óc chó, hạt điều không muối, yến mạch, trứng, sữa hay các loại trái cây, rau luộc.

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể lựa chọn không ăn. Tuy nhiên, lựa chọn này là không bắt buộc, đặc biệt khi cảm giác đói nhiều đến mức gây khó ngủ.

Mọi người nên cân nhắc đến bác sĩ kiểm tra nếu cơn đói vào ban đêm diễn ra thường xuyên, kèm vã mồ hôi, run, choáng, đặc biệt nếu đang mắc tiểu đường hoặc nghi hạ đường huyết, theo Medical News Today.

Vì sao người huyết áp cao không nên nhịn tiểu lâu?

Vì sao người huyết áp cao không nên nhịn tiểu lâu?

Nhiều người có thói quen nhịn tiểu vì bận công việc, ngại nhà vệ sinh công cộng hoặc khó tìm nhà vệ sinh do thường xuyên đi ngoài đường. Với người huyết áp cao, nhịn tiểu lâu có thể trở thành một yếu tố bất lợi cho thận.

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao ăn khuya kiểm soát huyết áp Thiếu ngủ muối tiểu đường
