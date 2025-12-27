Vì sao người huyết áp cao không nên nhịn tiểu lâu?

Về mặt sinh lý, thận là cơ quan lọc máu với hệ thống mạch máu dày đặc. Khi huyết áp cao kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận có nguy cơ bị tổn thương, giảm khả năng điều hòa lưu lượng máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhịn tiểu lâu và thường xuyên có thể tác động tiêu cực đến thận ẢNH: AI

Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK) cho biết huyết áp cao có thể làm hẹp và tổn thương mạch máu thận, làm suy giảm dần chức năng thận theo thời gian. Khi đó, bất kỳ yếu tố nào khiến huyết áp tăng thêm hoặc làm rối loạn áp lực trong hệ tiết niệu đều có thể khiến thận bị quá tải hơn.

Nhịn tiểu lâu không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Khi bàng quang căng quá mức, cơ thể sẽ kích hoạt phản xạ thần kinh làm nhịp tim và huyết áp tăng lên. Nghiên cứu cho thấy huyết áp có xu hướng tăng khi nhịn tiểu và giảm sau khi đi tiểu.

Không dừng lại ở đó, nhịn tiểu kéo dài còn liên quan đến thay đổi áp lực cơ học trong hệ tiết niệu. Khi bàng quang chứa quá nhiều nước tiểu, áp lực trong bàng quang tăng lên. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên hoặc kéo dài, áp lực có thể truyền ngược lên niệu quản và bể thận. Áp lực tăng kéo dài trong đường tiết niệu có thể làm tổn thương mô thận và ảnh hưởng đến chức năng lọc.

Ngoài ra, nhịn tiểu lâu còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Điều này là do nước tiểu ứ đọng lâu trong bàng quang sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt ở người uống ít nước.

Một số nhóm người cần đặc biệt tránh thói quen nhịn tiểu. Đó là người huyết áp cao kèm bệnh thận mạn, lớn tuổi có phì đại tuyến tiền liệt gây tiểu khó, rối loạn chức năng bàng quang hoặc người hay nhiễm trùng đường tiểu tái phát. Ở nhóm người này, khả năng thích nghi của thận và hệ tiết niệu đã giảm. Do đó, những thay đổi áp lực trong hệ tiết niệu dù nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng rõ rệt.

Các chuyên gia khuyến cáo người huyết áp cao không nên chờ đến khi quá mắc tiểu mới đi vệ sinh. Đi tiểu đúng lúc giúp hạn chế căng bàng quang quá mức. Nếu có các triệu chứng như tiểu khó, tiểu yếu, cảm giác không tiểu hết, tiểu buốt kèm sốt hoặc huyết áp gần đây khó kiểm soát thì cần sớm đi bác sĩ khám, theo Healthline.