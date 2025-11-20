Giảm huyết áp cao một cách tự nhiên: Hãy thêm 1 phần này vào bữa ăn!

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Hypertension đã chỉ ra một chế độ ăn có thể cải thiện huyết áp.

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học châu Âu và Mỹ thực hiện, đã phân tích dữ liệu từ 14 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, bao gồm khoảng 2.700 người trưởng thành mắc bệnh tim mạch hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ.

Những người tham gia được yêu cầu tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc một mô hình ăn uống khác và được theo dõi sự thay đổi của huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm huyết áp, ngay cả ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch Ảnh: AI

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm huyết áp

Kết quả đã phát hiện chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm huyết áp, ngay cả ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch.

Cụ thể, những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải ghi nhận sự cải thiện ở cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Trung bình, huyết áp tâm thu giảm khoảng 1,2 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 1,8 mmHg so với nhóm đối chứng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Dù mức thay đổi huyết áp là không lớn, nhưng ngay cả những sự thuyên giảm nhỏ, trung bình cũng có thể giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các vấn đề tim mạch khác.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải chú trọng cá, trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và dầu ô liu. Mô hình ăn này tự nhiên giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, những dưỡng chất được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe mạch máu và giảm viêm, 2 yếu tố then chốt trong kiểm soát huyết áp.

Kết hợp chế độ ăn Địa Trung Hải vào cuộc sống không đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn - chỉ cần một vài thay đổi hằng ngày. Đầu tiên là hãy thêm 1 phần rau vào các bữa ăn Ảnh: AI

Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Ball, đang làm việc tại Mỹ, khuyên: Kết hợp chế độ ăn Địa Trung Hải vào cuộc sống không đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn - chỉ cần một vài thay đổi hằng ngày. Đầu tiên là hãy thêm 1 phần rau vào các bữa ăn. Ngoài ra, hãy áp dụng các bước sau:

Nấu ăn bằng dầu ô liu thay vì bơ.

Thường xuyên chọn ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt và cá.

Giảm tiêu thụ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn.

Cắt giảm lượng đường bổ sung và muối.

Theo thời gian, những thay đổi nhỏ này có thể tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng, đậm đà hơn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài, theo Eating Well.