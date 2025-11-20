Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giảm huyết áp cao một cách tự nhiên: Hãy thêm 1 phần này vào bữa ăn!

Thiên Lan
Thiên Lan
20/11/2025 09:03 GMT+7

Tăng huyết áp là yếu tố hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến gần một nửa số người trưởng thành. Vì vậy, tìm ra cách để cải thiện huyết áp ngày càng cấp thiết.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Hypertension đã chỉ ra một chế độ ăn có thể cải thiện huyết áp.

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học châu Âu và Mỹ thực hiện, đã phân tích dữ liệu từ 14 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, bao gồm khoảng 2.700 người trưởng thành mắc bệnh tim mạch hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ.

Những người tham gia được yêu cầu tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc một mô hình ăn uống khác và được theo dõi sự thay đổi của huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Giảm huyết áp cao một cách tự nhiên: Hãy thêm 1 phần này vào bữa ăn! - Ảnh 1.

Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm huyết áp, ngay cả ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch

Ảnh: AI

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm huyết áp

Kết quả đã phát hiện chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm huyết áp, ngay cả ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch.

Cụ thể, những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải ghi nhận sự cải thiện ở cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Trung bình, huyết áp tâm thu giảm khoảng 1,2 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 1,8 mmHg so với nhóm đối chứng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Dù mức thay đổi huyết áp là không lớn, nhưng ngay cả những sự thuyên giảm nhỏ, trung bình cũng có thể giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các vấn đề tim mạch khác.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải chú trọng cá, trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và dầu ô liu. Mô hình ăn này tự nhiên giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, những dưỡng chất được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe mạch máu và giảm viêm, 2 yếu tố then chốt trong kiểm soát huyết áp.

Giảm huyết áp cao một cách tự nhiên: Hãy thêm 1 phần này vào bữa ăn! - Ảnh 2.

Kết hợp chế độ ăn Địa Trung Hải vào cuộc sống không đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn - chỉ cần một vài thay đổi hằng ngày. Đầu tiên là hãy thêm 1 phần rau vào các bữa ăn

Ảnh: AI

Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Ball, đang làm việc tại Mỹ, khuyên: Kết hợp chế độ ăn Địa Trung Hải vào cuộc sống không đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn - chỉ cần một vài thay đổi hằng ngày. Đầu tiên là hãy thêm 1 phần rau vào các bữa ăn. Ngoài ra, hãy áp dụng các bước sau:

  • Nấu ăn bằng dầu ô liu thay vì bơ.
  • Thường xuyên chọn ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt và cá. 
  • Giảm tiêu thụ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn.
  • Cắt giảm lượng đường bổ sung và muối.

Theo thời gian, những thay đổi nhỏ này có thể tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng, đậm đà hơn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài, theo Eating Well.

Tin liên quan

Muốn giảm huyết áp một cách tự nhiên, bác sĩ dặn hãy ăn sáng món này

Muốn giảm huyết áp một cách tự nhiên, bác sĩ dặn hãy ăn sáng món này

Tăng huyết áp thường không gây ra triệu chứng rõ ràng, nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Tin vui là một số món ăn sáng có thể giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên và hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

huyết áp Huyết áp cao chế độ ăn Địa Trung Hải Tim mạch bữa ăn Chất xơ chất chống oxy hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận