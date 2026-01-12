Ngộ độc nặng do ăn hạt của một loại thực phẩm phổ biến

6 người ngộ độc do cùng ăn hạt cây củ đậu

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 3 bệnh nhân ở Ninh Bình được chuyển đến bệnh viện ngày 9.1 trong tình trạng hôn mê được xác định ngộ độc hạt củ đậu. Trong đó, 2 ca nặng là bệnh nhân 58 tuổi và bệnh nhi 19 tháng tuổi phải thở máy.

Đây là 3 trong số 6 bệnh nhân (4 người lớn và 2 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình ở Ninh Bình) bị ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu, với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, kích thích, vật vã, rối loạn ý thức. Một trẻ bị co giật sau khi ăn.

Củ đậu lành tính nhưng lá, quả, phần thân dây đều có chứa chất độc rất mạnh ẢNH: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Theo Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khi tiếp nhận, bệnh nhân nam 58 tuổi rất nặng, hôn mê, phải thở máy, huyết áp tụt. Trường hợp nữ bệnh nhân nhẹ hơn, tỉnh táo, buồn nôn.

Trước nhập viện, tại địa phương, người trong gia đình thấy cây củ đậu mọc gần nhà, có nhiều quả trông hấp dẫn và đào lên có củ rất to. Gia đình hái quả và luộc để lấy hạt ăn, mỗi người ăn từ 3 - 6 hạt.

Sau ăn 15 - 20 phút, các thành viên trong gia đình có biểu hiện nôn nao, khó chịu. Trong đó, bệnh nhân nam 58 tuổi ăn nhiều nhất (khoảng 6 hạt), bị ngất, hôn mê.

Tại Trung tâm Chống độc, nam bệnh nhân hiện đã cải thiện, bỏ máy thở và rút ống nội khí quản, được chuyển sang thở ô xy, có thể nói chuyện được. Nữ bệnh nhân đã được ra viện.

Điều trị cho bệnh nhi bị ngộ độc hạt củ đậu, thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngộ độc nặng nhất là bệnh nhi 19 tháng tuổi. Khi nhập viện bệnh nhi suy hô hấp, phải thở máy, có nguy cơ để lại di chứng về hô hấp, tuần hoàn, thần kinh. Trước khi chuyển bệnh nhi, bệnh viện tuyến dưới cũng đã xử lý rất kịp thời như rửa dạ dày, sơ cứu kịp thời.

Đến chiều nay (12.1) bệnh nhi đã được rút ống nội khí quản, thở máy không xâm lấn, lâm sàng tạm ổn. Tuy nhiên vẫn cần đánh giá lại chức năng các cơ quan.

Lá, hạt, thân dây cây củ đậu chứa chất độc cực mạnh

Theo TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cây củ đậu chỉ có phần củ là ăn được, có thể ăn sống hoặc chế biến. Tất cả các phần khác còn lại của cây bao gồm phần hạt, quả, lá, phần thân dây đều có chứa chất độc, người dân tuyệt đối không ăn.

Đáng lưu ý, quả củ đậu rất giống các loại quả ăn được họ đậu khác nhưng hạt của quả này lại chứa chất độc là rotenon. Đây là độc chất từng được sử dụng làm chế phẩm thuốc trừ sâu và diệt cỏ. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng.

Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng quằn quại, tiêu chảy liên tục. Người bệnh có thể rơi vào trạng thái vật vã, co giật, hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp và tử vong nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyên khuyên, để tránh ngộ độc, tuyệt đối không ăn quả, hạt, lá củ đậu, thân dây cây củ đậu. Khi phát hiện người đã lỡ ăn phải các phần này, nếu là trẻ lớn, người lớn và còn tỉnh táo, hợp tác thì có thể tự uống nước gây nôn, sau đó cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Nếu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thì cấp cứu theo điều kiện có sẵn tại chỗ và gọi cấp cứu hoặc nhân viên y tế gần nhất để được hỗ trợ và đưa tới cơ sở y tế kịp thời.