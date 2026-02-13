Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Món ăn ngày tết: 3 'thủ phạm' làm tăng mỡ nội tạng nhanh hơn bạn nghĩ

Ngọc Quý
13/02/2026 17:17 GMT+7

Những món ăn ngày tết không chỉ có thể làm tăng cân, mà còn gây tích tụ mỡ nội tạng. Khác với mỡ dưới da, mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy mỡ nội tạng tích tụ nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh tim mạch và viêm mạn tính. Trong ngày tết, có những món quen thuộc sẽ dễ làm tăng tích mỡ nội tạng hơn những món khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Món ăn ngày tết: 3 'thủ phạm' làm tăng mỡ nội tạng nhanh hơn bạn nghĩ - Ảnh 1.

Thịt kho tàu và bánh tét là những món chứa rất nhiều calo và chỉ nên ăn ở mức vừa phải

ẢNH: AI

Với các món sau, mọi người nên ăn ở mức vừa phải vì chúng chứa nhiều calo và dễ gây tích mỡ nội tạng.

Thịt kho tàu

Thịt kho tàu thường dùng thịt ba rọi, vốn là phần thịt có tỷ lệ mỡ cao. Thịt mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa. Đây là loại chất béo dễ làm tăng mỡ nội tạng.

Ngoài mỡ heo, thịt kho tàu còn thường nấu cùng với đường hoặc nước dừa. Việc kết hợp nhiều chất béo và đường làm tăng mật độ calo của món ăn. Khi cơ thể nhận quá nhiều calo so với nhu cầu, phần dư thừa sẽ được chuyển hóa và lưu trữ dưới dạng chất béo trung tính trong mô mỡ, trong đó có mỡ nội tạng.

Cách ăn thịt kho tàu hợp lý là hãy ưu tiên chọn phần thịt nạc, giảm lượng đường khi kho và ăn kèm nhiều rau xanh để giảm tổng lượng calo trong bữa ăn.

Bánh chưng, bánh tét

Bánh chưng và bánh tét được làm từ nếp, loại tinh bột trắng có chỉ số đường huyết cao hơn so với các loại ngũ cốc nguyên hạt. Khi ăn, đường huyết tăng nhanh, kích thích tuyến tụy tiết insulin. Đây là hoóc môn giúp đưa đường glucose từ máu vào tế bào. Nếu dư thừa calo kéo dài, cơ thể sẽ ưu tiên dự trữ dưới dạng mỡ.

Bánh chưng và bánh tét có thể còn chứa nhân thịt mỡ. Sự kết hợp giữa tinh bột và mỡ động vật khiến mật độ calo của món ăn rất cao. Một miếng bánh lớn có thể tương đương lượng calo của cả một bữa chính.

Giải pháp không phải là kiêng hoàn toàn mà là kiểm soát khẩu phần. Mọi người nên cắt bánh thành miếng nhỏ, ăn chậm và hạn chế ăn kèm thêm các món nhiều calo khác trong cùng bữa.

Đồ chiên

Món chiên cũng xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày tết. Thực phẩm chiên có mật độ năng lượng cao do hấp thu dầu mỡ trong quá trình nấu. Khi kết hợp với cơm trắng, bánh chưng hoặc nước chấm ngọt, tổng calo trong bữa ăn sẽ tăng nhanh. Để giảm tác động này, mọi người nên hạn chế ăn món chiên, ưu tiên ăn kèm rau, theo Healthline.

Tin liên quan

Khi nào cần đi khám vì mỡ nội tạng cao?

Với những người có chu vi vòng bụng lớn, câu hỏi quan trọng không chỉ là có mỡ bụng hay không mà là khi nào nguy cơ đã đủ lớn và cần đi khám. Người có mỡ bụng nhiều sẽ dễ bị tiểu đường và nhiều bệnh khác.

Khám phá thêm chủ đề

