Sức khỏe

Khi nào cần đi khám vì mỡ nội tạng cao?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/12/2025 04:08 GMT+7

Với những người có chu vi vòng bụng lớn, câu hỏi quan trọng không chỉ là có mỡ bụng hay không mà là khi nào nguy cơ đã đủ lớn và cần đi khám. Người có mỡ bụng nhiều sẽ dễ bị tiểu đường và nhiều bệnh khác.

Mỡ nội tạng không chỉ đơn thuần là nơi dự trữ năng lượng. Khi tích tụ quá mức, mô mỡ này sẽ giải phóng a xít béo tự do và các chất trung gian gây viêm vào máu, đặc biệt đi theo mạch máu đến gan, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khi nào cần đi khám vì mỡ nội tạng cao ? - Ảnh 1.

Mỡ nội tạng nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, tim mạch và một số loại ung thư

ẢNH: AI

Quá trình này góp phần làm tăng tình trạng kháng insulin, tăng chất béo trung tính, giảm cholesterol "tốt" HDL và làm gan nhiễm mỡ. Điều đáng chú ý là có người trông ốm bên ngoài nhưng lại tích mỡ nội tạng nhiều.

Vòng bụng là một chỉ dấu đơn giản nhưng rất có giá trị với sức khỏe. Nếu vòng bụng vượt các ngưỡng bình thường thì nên chủ động đi khám sức khỏe định kỳ dù chưa có triệu chứng rõ ràng. Ngưỡng này là từ 90 cm trở lên ở nam và 80 cm trở lên ở nữ. Ngoài ra, vòng eo tăng nhanh trong vài tháng dù cân nặng không tăng nhiều cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Tình trạng này cho thấy sự phân bố mỡ trên cơ thể đang theo hướng bất lợi.

Mọi người cần đi khám bác sĩ sớm, không nên trì hoãn khi mỡ bụng nhiều, vòng bụng lớn kèm theo các dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa. Những dấu hiệu này gồm huyết áp tăng, đường huyết bất thường như đói nhanh, khát nhiều, tiểu nhiều, từng được chẩn đoán rối loạn mỡ máu. 

Ngoài ra, các chỉ số men gan tăng không rõ nguyên nhân, gan nhiễm mỡ, mỡ nội tạng cao cũng không được chủ quan. Nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như đau ngực, khó thở, yếu liệt đột ngột hoặc nói khó thì cần đi cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu của đau tim hoặc đột quỵ.

Ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng, một số nhóm người vẫn nên khám và tầm soát định kỳ vì nguy cơ mỡ nội tạng cao. Đó là những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) bình thường nhưng số đo vòng bụng lớn, người có tiền sử gia đình mắc tiểu đường, bệnh tim mạch sớm, người trung niên ít vận động hay thường xuyên uống rượu bia.

Trong buổi khám đánh giá nguy cơ mỡ nội tạng, bác sĩ thường bắt đầu bằng việc đo vòng eo, cân nặng, chiều cao, huyết áp và khai thác thói quen sinh hoạt như ăn uống, vận động, giấc ngủ và sử dụng rượu bia.

Một số xét nghiệm thường gặp cũng có thể được thực hiện như xét nghiệm đường huyết lúc đói, chỉ số mỡ máu và đôi khi là cả men gan để đánh giá nguy cơ gan nhiễm mỡ, theo Verywell Health.

