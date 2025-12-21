Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kháng insulin ở người gầy: Khi mỡ nội tạng trở thành mối nguy

Như Quyên
Như Quyên
21/12/2025 04:06 GMT+7

Vòng bụng tăng, đặc biệt ở người không tăng cân nhưng lại tích mỡ nhiều quanh eo, là một trong những biểu hiện sớm của tình trạng kháng insulin. Mỡ nội tạng càng nhiều, khả năng kháng insulin càng cao.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), có rất nhiều bệnh nhân có vóc dáng bình thường, thậm chí hơi gầy, khi làm xét nghiệm lại phát hiện kháng insulin hoặc rối loạn đường huyết. Điều này xuất phát từ thực tế rằng kháng insulin không chỉ liên quan đến cân nặng, mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn giàu tinh bột tinh chế, rối loạn giấc ngủ và yếu tố di truyền.

Kháng insulin ở người gầy: Khi mỡ nội tạng trở thành mối nguy - Ảnh 1.

Nhiều người có vóc dáng bình thường, thậm chí hơi gầy, khi làm xét nghiệm lại phát hiện kháng insulin hoặc rối loạn đường huyết

ẢNH: AI

Đặc biệt, mỡ nội tạng - loại mỡ bao quanh gan, ruột - mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy insulin. Loại mỡ này không phải lúc nào cũng thể hiện rõ qua cân nặng hoặc vóc dáng. Vì vậy, không thể đánh giá nguy cơ chỉ dựa trên ngoại hình.

Chú ý các biểu hiện nhanh đói, thèm ngọt, buồn ngủ sau ăn

Bác sĩ Bích Ngọc cho biết, insulin là hormone do tuyến tụy tiết ra, giữ vai trò như “chìa khóa” đưa đường từ máu vào tế bào để tạo năng lượng. Khi cơ thể kháng insulin, các tế bào không đáp ứng tốt với insulin, khiến tuyến tụy phải tiết ra nhiều hơn để duy trì đường huyết. Tình trạng này diễn tiến âm thầm trong nhiều năm và là bước đệm dẫn đến tiểu đường loại 2.

Một dấu hiệu khá điển hình khác của kháng insulin là vùng da sạm, dày, hơi thô ráp ở cổ, gáy, nách hoặc bẹn. Nhiều người nhầm rằng đây chỉ là tình trạng da dơ hoặc ma sát, nhưng thực tế lại chính là biểu hiện của rối loạn chuyển hóa.

Các triệu chứng khác có thể gặp gồm: Cảm giác dễ mệt, thường buồn ngủ sau khi ăn, thèm đồ ngọt, nhanh đói dù vừa ăn xong. Ở phụ nữ, đặc biệt người có hội chứng buồng trứng đa nang, có thể kèm nổi mụn, rụng tóc hoặc rối loạn kinh nguyệt. “Những dấu hiệu này tuy không dùng để chẩn đoán bệnh, nhưng chính là lời cảnh báo để người dân sớm tầm soát đường huyết, HbA1c, mỡ máu và khám nội tiết nhằm ngăn bệnh tiến triển thành tiểu đường loại 2”, bác sĩ Bích Ngọc cảnh báo.

Thay đổi từng bước là nền tảng vững chắc để phòng bệnh

Theo bác sĩ Bích Ngọc, điều quan trọng nhất khi đã phát hiện bị kháng insulin là bắt đầu thay đổi từng bước, đúng trọng tâm, thay vì cố gắng thay đổi quá nhiều cùng một lúc rồi dễ bỏ cuộc. Cụ thể, người bệnh nên ưu tiên:

Kháng insulin ở người gầy: Khi mỡ nội tạng trở thành mối nguy - Ảnh 2.

Nên hướng đến chế độ ăn kiểm soát đường huyết, ưu tiên rau xanh, chất xơ, đạm nạc và chất béo tốt

Ảnh: Như Quyên

Chế độ ăn uống: Nên hướng đến chế độ ăn kiểm soát đường huyết, ưu tiên rau xanh, chất xơ, đạm nạc và chất béo tốt; hạn chế tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, bún, mì, nước ngọt, bánh kẹo. Chia nhỏ bữa và ăn đúng giờ cũng giúp đường huyết ổn định hơn. Việc duy trì vòng eo vừa phải và cân nặng ổn định cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ.

Vận động thể lực: Hoạt động thể chất là “chìa khóa vàng” trong cải thiện kháng insulin. Chỉ cần 30 phút vận động mỗi ngày như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, tập sức mạnh cũng giúp cơ quan sử dụng đường hiệu quả hơn và giảm mỡ nội tạng.

Thói quen sinh hoạt: Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, tránh thức khuya và duy trì lịch sinh hoạt điều độ. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ và stress kéo dài làm giảm độ nhạy insulin, khiến bệnh khó cải thiện.

Ba yếu tố này không tách rời và người bệnh có thể bắt đầu từ yếu tố phù hợp nhất với mình. Điều quan trọng là duy trì đều đặn và theo dõi định kỳ để đánh giá hiệu quả.

“Cần lưu ý rằng, kháng insulin không chỉ gặp ở người lớn tuổi hay người thừa cân mà có thể xuất hiện ở bất kỳ ai. Vì vậy, xây dựng lối sống lành mạnh từ hôm nay chính là cách bảo vệ sức khỏe bền vững nhất”, bác sĩ Bích Ngọc nhấn mạnh.

Những ai có nguy cơ cao bị kháng insulin?

Theo thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, kháng insulin nếu được phát hiện sớm có thể cải thiện rõ rệt nhờ thay đổi lối sống. Vì vậy, chủ động tầm soát là rất quan trọng, đặc biệt ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao dưới đây:

  • Người thừa cân - béo phì, đặc biệt là béo bụng.
  • Người có bố mẹ hoặc anh chị em ruột mắc tiểu đường loại 2.
  • Người ít vận động, làm việc văn phòng, ngồi lâu.
  • Phụ nữ mắc PCOS - hội chứng buồng trứng đa nang.
  • Người có huyết áp cao, rối loạn mỡ máu hoặc gan nhiễm mỡ.
  • Phụ nữ từng bị tiểu đường thai kỳ hoặc sinh con hơn 4 kg.
  • Người trên 40 tuổi.

Tin liên quan

4 dấu hiệu cảnh báo kháng insulin liên quan đến tiểu đường

4 dấu hiệu cảnh báo kháng insulin liên quan đến tiểu đường

Một người có thể bị kháng insulin trong nhiều năm mà không biết. Nguyên nhân là do kháng insulin không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng kể nào. Kháng insulin kéo dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Khám phá thêm chủ đề

kháng insulin mỡ nội tạng vòng eo tăng tiểu đường nhanh đói thèm ngọt buồn ngủ sau ăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận