Muốn giảm cân hiệu quả, nên tập sau bữa ăn bao lâu?

Sau bữa ăn, cơ thể bắt đầu hấp thu tinh bột và làm đường huyết tăng lên. Vận động thể chất giúp cơ bắp sử dụng đường glucose nhiều hơn, từ đó góp phần hạ đường huyết sau ăn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ sau bữa ăn là cách tốt giúp kiểm soát đường huyết và cân nặng ẢNH: AI

Một số nghiên cứu đăng trên chuyên san Sports Medicine cho thấy vận động nhẹ sau bữa ăn, chẳng hạn đi bộ, giúp làm giảm mức tăng đường huyết, đặc biệt ở người có nguy cơ tiểu đường loại 2.

Việc hạn chế đỉnh đường huyết có thể giúp giảm tình trạng tiết hoóc môn insulin quá mức, từ đó hạn chế nguy cơ đường huyết giảm mạnh vài giờ sau ăn. Đây là yếu tố có thể gây cảm giác đói và kích thích thèm ăn. Vì vậy, đi bộ nhẹ 10-30 phút sau bữa ăn là một biện pháp đơn giản giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa tăng cân.

Muốn kiểm soát đường huyết, người tiền tiểu đường và tiểu đường hãy bắt đầu hoạt động nhẹ tới vừa trong vòng 10-30 phút sau ăn. Các bài tập này thường là đi bộ, đi bộ nhanh hay đạp xe. Chúng sẽ giúp giảm đỉnh tăng đường huyết hiệu quả.

Trong khi đó, những người muốn tối ưu đốt mỡ thừa thì nên tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT). Cách tập này không nên thực hiện trong lúc đang no. Do đó, thời điểm phù hợp nhất thường là ít nhất 60-90 phút sau bữa chính. Tất nhiên, bữa ăn này là vừa phải.

Ngoài ra, những người đang bị đau bụng, buồn nôn, ợ nóng nặng, tiền sử tim mạch thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn tập ngay sau ăn. Với người tiểu đường dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết, cần theo dõi đường máu và điều chỉnh bữa ăn và thuốc theo hướng dẫn chuyên môn.

Nhìn chung, thói quen tốt vẫn là đi bộ 10-20 phút sau ăn trưa và ăn tối. Cách tập này dễ thực hiện và có lợi cho cả đường huyết và giảm cân.

Đi bộ 20-30 phút sau bữa tối mỗi ngày có thể giúp đốt thêm vài trăm calo mỗi tuần. Con số này nghe có vẻ nhỏ nhưng tích lũy theo tháng và năm sẽ tạo ra khác biệt lớn.

Do đó, thay vì chọn thời điểm, mọi người nên xây dựng thói quen vận động sau bữa ăn, coi đó như một phần cố định của lịch sinh hoạt. Điều này thường mang lại hiệu quả thực tế hơn, theo Healthline.