4 dấu hiệu sớm cảnh báo tiền tiểu đường nhiều người dễ bỏ qua

Vấn đề là trong nhiều trường hợp, tiền tiểu đường không gây triệu chứng rõ rệt, khiến người mắc không biết tình trạng của mình. Nhiều người chỉ phát hiện bất thường đường huyết khi làm xét nghiệm máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ở giai đoạn tiền tiểu đường, người mắc cảm thấy mệt dù không làm việc nặng ẢNH: AI

Những dấu hiệu cảnh báo một người đang ở giai đoạn tiền tiểu đường gồm:

Xét nghiệm đường huyết cao bất thường

Đây là dấu hiệu quan trọng và đáng tin cậy nhất của tiền tiểu đường. Nhiều người không cảm thấy gì bất thường nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết đã tăng. Tiền tiểu đường thường được xác định khi mức đường huyết trung bình (HbA1c) nằm trong khoảng 5,7-6,4% hoặc đường huyết lúc đói từ 100-125 mg/dL. Những con số này cho thấy dù chưa phải tiểu đường nhưng khả năng kiểm soát đường của cơ thể đã kém hơn trước. Vì vậy, những người thuộc nhóm có nguy cơ như thừa cân, ít vận động hoặc có người thân mắc tiểu đường thì xét nghiệm định kỳ là rất cần thiết.

Hay khát nước, đi tiểu nhiều hơn

Khi nồng độ đường glucose trong máu tăng, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Điều này khiến người mắc đi tiểu thường xuyên hơn. Đi tiểu nhiều làm cơ thể mất nước, dẫn đến cảm giác khát liên tục.

Ở giai đoạn tiền tiểu đường, dấu hiệu này có thể chưa rõ rệt. Thế nhưng, nếu nhận thấy mình uống nước nhiều hơn trước mà không phải do vận động hay thời tiết nóng thì đó có thể là một cảnh báo sớm.

Dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng

Nhiều người ở giai đoạn tiền tiểu đường cảm thấy mệt dù không làm việc nặng. Nguyên nhân là do hoóc môn insulin hoạt động kém hiệu quả, khiến đường glucose trong máu khó đi vào tế bào để tạo năng lượng.

Dù ăn uống đầy đủ, tế bào vẫn thiếu đường, dẫn đến cảm giác uể oải, yếu sức. Vì mệt mỏi là triệu chứng rất phổ biến nên dấu hiệu này thường bị bỏ qua hoặc quy cho căng thẳng hay thiếu ngủ.

Thị lực mờ thoáng qua

Đường huyết tăng có thể làm thay đổi lượng nước trong thủy tinh thể của mắt, khiến mắt khó điều tiết và nhìn mờ tạm thời. Ở tiền tiểu đường, hiện tượng này thường xảy ra thoáng qua, có thể xuất hiện sau những bữa ăn nhiều tinh bột hoặc đường.

Nếu thấy mắt mờ bất thường, nhất là khi kèm theo khát nhiều hoặc mệt mỏi thì người mắc nên kiểm tra cả mắt và đường huyết, theo Healthline.