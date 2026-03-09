Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia: 6 món ăn sáng giúp giảm huyết áp cao

Thiên Lan
Thiên Lan
09/03/2026 06:21 GMT+7

Huyết áp cao thường không có triệu chứng, nhưng âm thầm gây ra các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận và mất thị lực.

Theo các chuyên gia, chọn món ăn sáng phù hợp có thể giúp hỗ trợ hạ huyết áp một cách hiệu quả.

Sau đây, cô Angela Ryan Lee, bác sĩ chuyên hoa tim mạch của Mỹ, chỉ ra 6 món ăn sáng giúp hạ huyết áp cao cực hay, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Yến mạch với trái cây và các loại hạt

Yến mạch là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ hòa tan - với khoảng 4 gram cho một khẩu phần - cùng với nhiều vitamin và khoáng chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy yến mạch giúp giảm mức cholesterol, huyết áp và đường huyết.

Thay vì dùng yến mạch "ăn liền" thường chứa nhiều đường và muối, vì vậy, bác sĩ Angela Ryan Lee khuyên nên dùng cháo từ yến mạch thô, thêm quả mọng, hạt chia, hạt lanh hoặc quả óc chó để bổ sung chất chống oxy hóa và axit béo omega-3.

Chuyên gia: 6 món ăn sáng giúp giảm huyết áp cao- Ảnh 1.

Nhiều nghiên cứu cho thấy yến mạch giúp giảm mức cholesterol, huyết áp và đường huyết

Ảnh: AI

Hạt Chia

Hạt chia rất giàu chất xơ và axit béo omega-3 tốt cho tim mạch. Một đánh giá từ 8 nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ hạt chia có huyết áp thấp hơn. Có thể ngâm hạt chia với sữa hạnh nhân hoặc sữa tươi không đường ít béo qua đêm, thêm vani, quế và một ít mật ong để tăng hương vị.

Sinh tố trái cây 

Sinh tố trái cây với sữa chua không đường là bữa sáng bổ dưỡng. Nhiều loại trái cây chứa hàm lượng kali cao, như bơ, chuối, dưa lưới, các loại trái cây họ cam quýt, có tác dụng hạ huyết áp đáng kể. Nghiên cứu cho thấy lượng kali nạp vào cao hơn có thể giảm huyết áp tới 6 mmHg.

Tăng tuổi thọ nhờ ăn sữa chua mỗi ngày

Quả bơ

Quả bơ giàu kali, chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và chất xơ. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ bơ thường xuyên giúp giảm tỷ lệ tăng huyết áp.

Sữa chua không đường ít béo

Sữa chua không đường ít béo giàu protein, canxi và lợi khuẩn. Một nghiên cứu lớn cho thấy những người thay thế phô mai và các sản phẩm sữa khác bằng sữa chua có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn. Hãy ưu tiên sữa chua không đường ít béo để tránh đường bổ sung, thêm các loại hạt và quả mọng.

Trứng cuộn rau củ

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải kết hợp với chế độ ăn tốt cho tim sẽ giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Những người ăn nhiều trứng hơn có xu hướng có huyết áp và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c thấp hơn. Nếu lo ngại về cholesterol, bạn có thể dùng lòng trắng trứng. Lý tưởng nhất là trứng luộc kết hợp với ớt chuông, rau bina và nấm để bổ sung kali và chất xơ, thêm ít dầu ô liu, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Bác sĩ: Cách hạ huyết áp chỉ mất 2 phút

Bác sĩ: Cách hạ huyết áp chỉ mất 2 phút

Huyết áp cao nếu không được điều trị có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ đau tim, đột quỵ, suy tim, mất thị lực, cho đến bệnh thận và nhiều biến chứng khác.

Khám phá thêm chủ đề

ăn sáng huyết áp Yến mạch hạt chia sữa chua trứng cuộn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận