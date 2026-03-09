Chuyên gia: 6 món ăn sáng giúp giảm huyết áp cao

Theo các chuyên gia, chọn món ăn sáng phù hợp có thể giúp hỗ trợ hạ huyết áp một cách hiệu quả.

Sau đây, cô Angela Ryan Lee, bác sĩ chuyên hoa tim mạch của Mỹ, chỉ ra 6 món ăn sáng giúp hạ huyết áp cao cực hay, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Yến mạch với trái cây và các loại hạt

Yến mạch là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ hòa tan - với khoảng 4 gram cho một khẩu phần - cùng với nhiều vitamin và khoáng chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy yến mạch giúp giảm mức cholesterol, huyết áp và đường huyết.

Thay vì dùng yến mạch "ăn liền" thường chứa nhiều đường và muối, vì vậy, bác sĩ Angela Ryan Lee khuyên nên dùng cháo từ yến mạch thô, thêm quả mọng, hạt chia, hạt lanh hoặc quả óc chó để bổ sung chất chống oxy hóa và axit béo omega-3.

Nhiều nghiên cứu cho thấy yến mạch giúp giảm mức cholesterol, huyết áp và đường huyết Ảnh: AI

Hạt Chia

Hạt chia rất giàu chất xơ và axit béo omega-3 tốt cho tim mạch. Một đánh giá từ 8 nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ hạt chia có huyết áp thấp hơn. Có thể ngâm hạt chia với sữa hạnh nhân hoặc sữa tươi không đường ít béo qua đêm, thêm vani, quế và một ít mật ong để tăng hương vị.

Sinh tố trái cây

Sinh tố trái cây với sữa chua không đường là bữa sáng bổ dưỡng. Nhiều loại trái cây chứa hàm lượng kali cao, như bơ, chuối, dưa lưới, các loại trái cây họ cam quýt, có tác dụng hạ huyết áp đáng kể. Nghiên cứu cho thấy lượng kali nạp vào cao hơn có thể giảm huyết áp tới 6 mmHg.

Quả bơ

Quả bơ giàu kali, chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và chất xơ. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ bơ thường xuyên giúp giảm tỷ lệ tăng huyết áp.

Sữa chua không đường ít béo

Sữa chua không đường ít béo giàu protein, canxi và lợi khuẩn. Một nghiên cứu lớn cho thấy những người thay thế phô mai và các sản phẩm sữa khác bằng sữa chua có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn. Hãy ưu tiên sữa chua không đường ít béo để tránh đường bổ sung, thêm các loại hạt và quả mọng.

Trứng cuộn rau củ

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải kết hợp với chế độ ăn tốt cho tim sẽ giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Những người ăn nhiều trứng hơn có xu hướng có huyết áp và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c thấp hơn. Nếu lo ngại về cholesterol, bạn có thể dùng lòng trắng trứng. Lý tưởng nhất là trứng luộc kết hợp với ớt chuông, rau bina và nấm để bổ sung kali và chất xơ, thêm ít dầu ô liu, theo Verywell Health.