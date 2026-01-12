Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn yến mạch thay bữa sáng: Lợi và hại thế nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/01/2026 00:17 GMT+7

Ăn yến mạch vào buổi sáng thường được cho là mang lại nhiều lợi ích tim mạch, đường huyết và cân nặng. Trên thực tế, mọi việc lại phức tạp hơn. Thay bữa sáng bằng yến mạch có hiệu quả hay không phụ thuộc nhiều yếu tố.

Những yếu tố này gồm loại yến mạch sử dụng, khẩu phần, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm. Yến mạch có thể mang lại lợi ích rõ rệt nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên, chúng sẽ xuất hiện hạn chế nếu áp dụng máy móc hoặc thiếu cân đối dinh dưỡng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

- Ảnh 1.

Ăn yến mạch quá nhiều một cách đột ngột dễ gây đầy hơi hoặc chướng bụng

ẢNH: AI

Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt, giàu tinh bột phức tạp, vitamin nhóm B và một số khoáng chất. Thành phần được quan tâm nhất trong yến mạch là chất xơ hòa tan beta-glucan. Loại chất xơ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường glucose.

Nhờ đó, bữa sáng với yến mạch thường giúp no lâu hơn so với các nguồn tinh bột trắng như bánh mì trắng hay bánh ngọt. Với những người hay đói sớm hoặc dễ ăn vặt giữa các bữa chính, chuyển sang yến mạch có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn.

Một lợi ích nổi bật khác của yến mạch là tác động tích cực lên mỡ máu, đặc biệt là giảm cholesterol "xấu" LDL. Bên cạnh mỡ máu, yến mạch cũng có lợi cho kiểm soát đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là mức độ ổn định đường huyết phụ thuộc nhiều vào loại yến mạch.

Các dạng ít chế biến như yến mạch cán vỡ, cán dẹt hoặc nguyên hạt thường có lợi hơn so với các loại yến mạch ăn liền có đường và hương liệu. Vì vậy, ăn yến mạch thay bữa sáng chỉ thực sự có lợi khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Dù có nhiều lợi ích nhưng nếu thay hoàn toàn bữa sáng bằng yến mạch cũng sẽ mang lại những hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế phổ biến là nguy cơ thiếu protein nếu chỉ ăn yến mạch với nước. Bữa sáng nghèo protein dễ khiến đói nhanh và giảm khả năng duy trì khối cơ.

Để khắc phục, yến mạch nên được ăn kèm sữa, sữa chua, đậu nành, trứng hoặc thịt nạc. Ngoài ra, với người bình thường ăn ít chất xơ, tăng lượng yến mạch đột ngột có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Để hệ tiêu hóa thích nghi, yến mạch nên ăn với lượng tăng dần và cần uống đủ nước.

Ngoài ra, yến mạch có chứa a xít phytic. Đây là hợp chất có thể làm giảm hấp thu một số khoáng chất trong bữa ăn, chẳng hạn như sắt, kẽm hay canxi. Điều này thường không đáng lo với người có chế độ ăn đa dạng với thịt, cá. Tuy nhiên, những người ăn chay trường hoặc thiếu sắt thì cần lưu ý điều này, theo Healthline.

Tin liên quan

Ăn yến mạch mỗi sáng giúp giảm cholesterol bằng cách nào?

Ăn yến mạch mỗi sáng giúp giảm cholesterol bằng cách nào?

Yến mạch là một trong những món có lợi nhất cho người cholesterol cao. Lợi ích này không chỉ đến từ việc yến mạch ít đường, chất béo mà còn dựa trên những cơ chế sinh học cụ thể đã được nghiên cứu khá rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Yến mạch Bữa sáng kiểm soát đường huyết Đầy hơi Chất xơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận