Ăn yến mạch thay bữa sáng: Lợi và hại thế nào?

Những yếu tố này gồm loại yến mạch sử dụng, khẩu phần, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm. Yến mạch có thể mang lại lợi ích rõ rệt nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên, chúng sẽ xuất hiện hạn chế nếu áp dụng máy móc hoặc thiếu cân đối dinh dưỡng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn yến mạch quá nhiều một cách đột ngột dễ gây đầy hơi hoặc chướng bụng ẢNH: AI

Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt, giàu tinh bột phức tạp, vitamin nhóm B và một số khoáng chất. Thành phần được quan tâm nhất trong yến mạch là chất xơ hòa tan beta-glucan. Loại chất xơ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường glucose.

Nhờ đó, bữa sáng với yến mạch thường giúp no lâu hơn so với các nguồn tinh bột trắng như bánh mì trắng hay bánh ngọt. Với những người hay đói sớm hoặc dễ ăn vặt giữa các bữa chính, chuyển sang yến mạch có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn.

Một lợi ích nổi bật khác của yến mạch là tác động tích cực lên mỡ máu, đặc biệt là giảm cholesterol "xấu" LDL. Bên cạnh mỡ máu, yến mạch cũng có lợi cho kiểm soát đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là mức độ ổn định đường huyết phụ thuộc nhiều vào loại yến mạch.

Các dạng ít chế biến như yến mạch cán vỡ, cán dẹt hoặc nguyên hạt thường có lợi hơn so với các loại yến mạch ăn liền có đường và hương liệu. Vì vậy, ăn yến mạch thay bữa sáng chỉ thực sự có lợi khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Dù có nhiều lợi ích nhưng nếu thay hoàn toàn bữa sáng bằng yến mạch cũng sẽ mang lại những hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế phổ biến là nguy cơ thiếu protein nếu chỉ ăn yến mạch với nước. Bữa sáng nghèo protein dễ khiến đói nhanh và giảm khả năng duy trì khối cơ.

Để khắc phục, yến mạch nên được ăn kèm sữa, sữa chua, đậu nành, trứng hoặc thịt nạc. Ngoài ra, với người bình thường ăn ít chất xơ, tăng lượng yến mạch đột ngột có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Để hệ tiêu hóa thích nghi, yến mạch nên ăn với lượng tăng dần và cần uống đủ nước.

Ngoài ra, yến mạch có chứa a xít phytic. Đây là hợp chất có thể làm giảm hấp thu một số khoáng chất trong bữa ăn, chẳng hạn như sắt, kẽm hay canxi. Điều này thường không đáng lo với người có chế độ ăn đa dạng với thịt, cá. Tuy nhiên, những người ăn chay trường hoặc thiếu sắt thì cần lưu ý điều này, theo Healthline.