Sức khỏe

Chuyên gia chỉ ra thời điểm đi bộ tốt nhất cho mức đường huyết

Thiên Lan
Thiên Lan
10/01/2026 08:09 GMT+7

Đường huyết tăng và giảm trong suốt cả ngày, nhưng khi cơ thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh quá trình này, có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin và các vấn đề sức khỏe khác.

Thông thường, cơ thể sản sinh insulin để giúp các tế bào hấp thụ glucose từ máu. Khi quá trình này hoạt động tốt, đường huyết sẽ duy trì ở mức khỏe mạnh, cung cấp năng lượng ổn định suốt cả ngày. Tuy nhiên, đối với người kháng insulin, như mắc bệnh tiểu đường loại 2, glucose sẽ tồn tại trong máu, dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn.

Hoạt động thể chất - như đi bộ thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát lượng đường trong máu vì glucose được hấp thụ vào các tế bào cơ để làm nhiên liệu trong quá trình hoạt động thể chất.

Chuyên gia chỉ ra thời điểm đi bộ tốt nhất cho mức đường huyết - Ảnh 1.

đi bộ vào buổi chiều và tối giúp cơ thể đối phó với sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn một cách hiệu quả hơn

Ảnh: AI

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình này giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách cải thiện độ nhạy insulin và tăng cường hấp thụ glucose của tế bào, ngay cả sau khi tập luyện xong. Đi bộ thường xuyên cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, điều này có liên quan chặt chẽ đến việc kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Nghiên cứu cho thấy thời điểm đi bộ cũng rất quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Vậy nên đi bộ lúc nào là tốt nhất cho mức đường huyết?

Chuyên gia dinh dưỡng Mandy Enright, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Tập thể dục bất cứ lúc nào trong ngày đều có lợi, điều quan trọng là vận động thường xuyên. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy tập thể dục vào buổi chiều và buổi tối có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho đường huyết, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Bằng chứng khoa học nói gì?

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa diabetologia, được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Leiden và Trung tâm Y tế Đại học Maastricht (Hà Lan), đã tìm ra thời điểm tập luyện tốt nhất để kiểm soát đường huyết và giảm mỡ gan.

Nghiên cứu bao gồm 755 người tham gia, trong độ tuổi từ 45 đến 65 tuổi, trung bình là 56, được theo dõi mức độ hoạt động thể chất và nồng độ mỡ trong gan cũng như tình trạng kháng insulin.

Kết quả đã phát hiện đi bộ (hoặc bơi lội, đạp xe, chạy bộ) vào buổi chiều và tối giúp cơ thể đối phó với sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn một cách hiệu quả hơn.

Cụ thể, những người đi bộ vào buổi chiều đạt mức giảm 18% tình trạng kháng insulin.

Những người tập luyện vào buổi tối ghi nhận kết quả ấn tượng hơn với mức giảm 25%, theo Eating Well.

Các nhà khoa học kết luận rằng mặc dù vận động vào bất kỳ thời điểm nào cũng tốt, nhưng đi bộ vào buổi chiều hoặc buổi tối sẽ giúp tối đa hóa lợi ích trong việc kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra thời điểm phù hợp với bạn và duy trì nhất quán.

Khám phá thêm chủ đề

