Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người trung niên tập đi bộ ra sao để tim khỏe hơn?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/01/2026 07:08 GMT+7

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, ít rủi ro và phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là người trung niên. Đây là nhóm tuổi bắt đầu đối mặt với các vấn đề tim mạch như huyết áp cao, xơ vữa động mạch.

Đi bộ là một dạng vận động hiếu khí. Khi vận động, tim đập nhanh hơn, lượng máu được bơm đi nhiều hơn, giúp cải thiện khả năng cung cấp ô xy cho các mô. Về lâu dài, hoạt động này giúp tăng hiệu quả co bóp của tim, giảm nhịp tim lúc nghỉ và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người trung niên tập đi bộ ra sao để tim khỏe hơn ? - Ảnh 1.

Một trong những điều quan trọng nhất khi tập đi bộ là cần duy trì đều đặn

ẢNH: AI

Đi bộ thường được chia thành 2 loại hình phổ biến nhất là đi bộ chậm và đi bộ nhanh, dựa trên tốc độ, mức gắng sức và phản ứng sinh lý của cơ thể. Đi bộ chậm không làm tăng nhịp tim quá nhiều và vẫn có thể nói chuyện dễ dàng trong lúc đi. Hình thức này phù hợp với người ít vận động, người có bệnh nền xương khớp hoặc mới bắt đầu tập luyện.

Về tác động tim mạch, đi bộ chậm giúp duy trì lưu thông máu, giảm tình trạng ít vận động. Tuy nhiên, hạn chế của đi bộ chậm là cường độ thường không đủ để tăng nhịp tim lên mức giúp tăng sức bền tim mạch. Nếu chỉ đi bộ rất chậm trong thời gian ngắn, tác động lên huyết áp, mỡ máu và khả năng gắng sức của tim có thể khá khiêm tốn, đặc biệt ở người trung niên đã quen vận động.

Trong khi đó, đi bộ nhanh thường đạt tốc độ khoảng 5-6 km/giờ, khiến nhịp tim tăng lên mức trung bình, thở nhanh hơn nhưng vẫn chưa đến mức gắng sức tối đa. Đây được xếp vào vận động cường độ vừa.

Đi bộ nhanh giúp cải thiện rõ rệt khả năng sử dụng ô xy tối đa (VO₂max). Đây là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, cường độ này còn giúp kiểm soát cân nặng, giảm mỡ nội tạng và cải thiện đường huyết. Tất cả đều là những yếu tố then chốt trong phòng ngừa bệnh mạch vành ở tuổi trung niên.

Với người trung niên ít vận động, có bệnh nền hoặc đau khớp, đi bộ chậm là bước khởi đầu an toàn và cần thiết. Khi thể lực cải thiện, tăng dần tốc độ để đạt mức đi bộ nhanh sẽ mang lại lợi ích tim mạch lớn hơn.

Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy đi bộ nhanh mang lại lợi ích tim mạch rõ rệt hơn so với đi bộ chậm, đặc biệt ở người trung niên. Tuy nhiên, đi bộ chậm vẫn có mang lại lợi ích nếu giúp duy trì trong thời gian dài. Một hình thức tập luyện được duy trì đều đặn trong nhiều năm sẽ có lợi cho tim mạch hơn bất kỳ chương trình tập nặng nào nhưng bỏ dở sớm, theo Healthline.

Tin liên quan

Nghiên cứu: Có một cách đi bộ cực kỳ cần cho người lớn tuổi

Nghiên cứu: Có một cách đi bộ cực kỳ cần cho người lớn tuổi

Té ngã là 'kẻ thù số một' đối với người lớn tuổi, thường dẫn đến những hậu quả khó lường như gãy xương, chấn thương sọ não, thậm chí gây tử vong. Vì vậy, tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa là vô cùng cấp thiết.

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ người trung niên mỡ nội tạng Tim kiểm soát cân nặng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận