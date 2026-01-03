Nghiên cứu: Có một cách đi bộ cực kỳ cần cho người lớn tuổi

Nghiên cứu đã phát hiện một phương pháp đi bộ đơn giản giúp cải thiện thăng bằng hiệu quả. Một cách đi bộ hơi khác có thể thử thách não bộ theo những cách mà đi bộ thông thường không thể.

Đó là đi bộ ngang - kỹ thuật đi bộ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội được thực hành rộng rãi trong huấn luyện thể thao và các chương trình phòng ngừa té ngã, theo tờ times Of India.

Đi bộ ngang được thực hành rộng rãi trong huấn luyện thể thao và các chương trình phòng ngừa té ngã Ảnh minh họa: Freepik

Đi bộ ngang là gì?

Đi bộ ngang bao gồm bước sang ngang ở tư thế đứng thẳng, với các chuyển động phối hợp. Kiểu đi bộ này tương tự như con cua bò ngang, theo nghĩa đen.

Cách thực hành như sau:

Đứng thẳng, hai chân rộng. Bắt đầu bằng cách bước một chân sang bên. Dồn trọng lượng cơ thể lên chân đó rồi đưa chân kia lại gần. Cẩn thận bước những bước có kiểm soát tương tự, sau đó đổi hướng và lặp lại.

Đi bộ ngang tạo nên khác biệt gì?

So với đi bộ thông thường, kiểu đi bộ "ngang như cua" này mang lại một số lợi ích đặc biệt sau đây:

Kích hoạt các cơ "ít được sử dụng". Trong khi đi bộ thông thường thì một số cơ không nhận được sử dụng đến, thì đi bộ ngang có thể tạo sự khác biệt, vì nó kích hoạt các cơ dạng và khép hông. Điều này có lợi vì khi các cơ hỗ trợ mạnh mẽ, cơ thể di chuyển mượt mà hơn.

Rèn luyện thăng bằng và chuyển động. Nghiên cứu được công bố trên nền tảng khoa học Springer Nature Link cho thấy đi bộ ngang trong 6 tuần giúp người lớn tuổi cải thiện đáng kể về các kết quả liên quan đến nguy cơ té ngã, bao gồm cả thăng bằng và ổn định 2 bên.

Đi bộ ngang thử thách về mặt tinh thần. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Gait and Posture Journal đã phát hiện ra rằng khi đi bộ với vị trí bước chân thay đổi, não phải tập trung nhiều hơn vào thăng bằng và kiểm soát chuyển động. Các nghiên cứu cũng cho thấy đi bộ ngang có sự tham gia của nhiều dây thần kinh hơn, theo times Of India.