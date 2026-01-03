Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu: Có một cách đi bộ cực kỳ cần cho người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
03/01/2026 01:50 GMT+7

Té ngã là 'kẻ thù số một' đối với người lớn tuổi, thường dẫn đến những hậu quả khó lường như gãy xương, chấn thương sọ não, thậm chí gây tử vong. Vì vậy, tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa là vô cùng cấp thiết.

Nghiên cứu đã phát hiện một phương pháp đi bộ đơn giản giúp cải thiện thăng bằng hiệu quả. Một cách đi bộ hơi khác có thể thử thách não bộ theo những cách mà đi bộ thông thường không thể.

Đó là đi bộ ngang - kỹ thuật đi bộ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội được thực hành rộng rãi trong huấn luyện thể thao và các chương trình phòng ngừa té ngã, theo tờ times Of India.

- Ảnh 1.

Đi bộ ngang được thực hành rộng rãi trong huấn luyện thể thao và các chương trình phòng ngừa té ngã

Ảnh minh họa: Freepik

Đi bộ ngang là gì?

Đi bộ ngang bao gồm bước sang ngang ở tư thế đứng thẳng, với các chuyển động phối hợp. Kiểu đi bộ này tương tự như con cua bò ngang, theo nghĩa đen.

Cách thực hành như sau:

Đứng thẳng, hai chân rộng. Bắt đầu bằng cách bước một chân sang bên. Dồn trọng lượng cơ thể lên chân đó rồi đưa chân kia lại gần. Cẩn thận bước những bước có kiểm soát tương tự, sau đó đổi hướng và lặp lại.

Đi bộ ngang tạo nên khác biệt gì?

So với đi bộ thông thường, kiểu đi bộ "ngang như cua" này mang lại một số lợi ích đặc biệt sau đây:

Kích hoạt các cơ "ít được sử dụng". Trong khi đi bộ thông thường thì một số cơ không nhận được sử dụng đến, thì đi bộ ngang có thể tạo sự khác biệt, vì nó kích hoạt các cơ dạng và khép hông. Điều này có lợi vì khi các cơ hỗ trợ mạnh mẽ, cơ thể di chuyển mượt mà hơn.

Rèn luyện thăng bằng và chuyển động. Nghiên cứu được công bố trên nền tảng khoa học Springer Nature Link cho thấy đi bộ ngang trong 6 tuần giúp người lớn tuổi cải thiện đáng kể về các kết quả liên quan đến nguy cơ té ngã, bao gồm cả thăng bằng và ổn định 2 bên.

Đi bộ ngang thử thách về mặt tinh thần. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Gait and Posture Journal đã phát hiện ra rằng khi đi bộ với vị trí bước chân thay đổi, não phải tập trung nhiều hơn vào thăng bằng và kiểm soát chuyển động. Các nghiên cứu cũng cho thấy đi bộ ngang có sự tham gia của nhiều dây thần kinh hơn, theo times Of India.

Tin liên quan

Chuyên gia chỉ thời điểm đi bộ giúp giảm huyết áp, đường huyết, lại ngủ ngon

Chuyên gia chỉ thời điểm đi bộ giúp giảm huyết áp, đường huyết, lại ngủ ngon

Đi bộ là một trong những bài tập thể dục tốt nhất và tầm quan trọng của việc đi bộ ngày càng được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, nên đi bộ lúc nào là tốt nhất thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Khám phá thêm chủ đề

Người lớn tuổi Đi bộ Té ngã Thăng bằng đi bộ ngang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận