Sức khỏe

Mỗi ngày 1 quả táo: Điều gì xảy ra cho huyết áp và đường huyết?

Thiên Lan
Thiên Lan
08/03/2026 15:55 GMT+7

Câu nói nổi tiếng 'ăn một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ' không hề quá lời. Nhưng liệu thói quen này thực sự có giúp giảm huyết áp và tốt cho tim mạch?

Bác sĩ Tim mạch, Angela Ryan Lee, thành viên của Hội Tim mạch Mỹ, cho biết bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, huyết áp cao làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Trong khi đó, táo thường bị bỏ qua những lợi ích sức khỏe to lớn như cung cấp chất xơ, vitamin C và các hợp chất có lợi giúp hạ huyết áp, cải thiện cholesterol và đường huyết, theo trang tin sức khỏe Health.

Mỗi ngày 1 quả táo: Điều gì xảy ra cho huyết áp và đường huyết? - Ảnh 1.

Nghiên cứu cho thấy, ăn 2 quả táo mỗi ngày trong 8 tuần giúp người có cholesterol cao cải thiện khả năng giãn nở của mạch máu

Ảnh: AI

Táo giúp làm giãn mạch máu

Táo chứa đầy polyphenol, có thể giúp mở rộng mạch máu, từ đó làm hạ huyết áp. Nghiên cứu cho thấy ăn táo từ 2 đến 6 lần mỗi tuần giúp giảm 48% nguy cơ tử vong sớm cho người huyết áp cao. Một nghiên cứu khác cho thấy ăn 2 quả táo mỗi ngày trong 8 tuần giúp người có cholesterol cao cải thiện khả năng giãn nở của mạch máu.

Bảo vệ tế bào mạch máu khỏi bị hư hại

Các mạch máu có tế bào nội mô giúp kiểm soát huyết áp. Khi các tế bào này bị tổn thương, chúng mất khả năng điều hòa huyết áp. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong táo có thể bảo vệ các tế bào, giúp chúng hoạt động tốt hơn để duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Cải thiện mức mỡ máu

Tình trạng viêm kéo dài có thể gây hại cho tế bào mạch máu và tim. Flavonoids và pectin trong táo kết hợp với nhau để giảm căng thẳng oxy hóa. Pectin, loại chất xơ hòa tan trong táo, giúp loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể. Nghiên cứu còn chứng minh ăn táo giúp giảm mức cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt.

Kiểm soát đường huyết

Chất xơ hòa tan trong táo tạo thành một lớp gel trong ruột làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp đường huyết tăng từ từ thay vì tăng đột biến. Điều này ngăn ngừa tình trạng kháng insulin - yếu tố nguy cơ chính gây huyết áp cao và bệnh tim.

Lưu ý: Nước ép táo có thể cản trở sự hấp thụ thuốc hạ huyết áp Atenolol. Do đó, cần uống nước ép táo cách xa giờ uống thuốc.

Chuyên gia kết luận: Ăn táo mang lại hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, hoạt động thể chất và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, theo Health.

Khám phá thêm chủ đề

