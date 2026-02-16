4 món ‘đặc sản quê’ người huyết áp cao nên ăn ít lại

Dưới đây là những món ăn phổ biến vào ngày tết mà người bị huyết áp cao nên hạn chế, cùng cách điều chỉnh để ăn an toàn hơn.

Mắm

Nước mắm, mắm tôm, mắm cá là những món quen thuộc trong bữa cơm Việt. Tuy nhiên, chúng rất nhiều muối nên cũng đầy natri. Chỉ một vài muỗng canh nước mắm có thể đóng góp lượng natri đáng kể trong tổng lượng khuyến nghị cả ngày, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bị huyết áp cao không nên ăn nhiều dưa muối và chả lụa vì đây là những món có natri cao ẢNH: AI

Natri làm cơ thể giữ nước, tăng thể tích máu lưu thông, từ đó làm tăng áp lực lên thành mạch. Do đó, ăn mặn thường xuyên sẽ khiến huyết áp khó kiểm soát.

Để ăn an toàn hơn, có thể pha loãng nước mắm khi chấm, thêm nhiều nước cốt chanh, tỏi, ớt để tăng hương vị thay vì tăng độ mặn. Khi nấu ăn, nên nêm nhạt hơn bình thường, dùng nước mắm như một gia vị để tạo hương thơm thay dùng để nêm như muối.

Dưa muối, rau muối chua

Dưa cải muối, cà muối, kim chi hay các loại rau ngâm mặn là món ăn quen thuộc ở nhiều vùng. Tuy là thực phẩm lên men có lợi cho hệ vi sinh đường ruột nhưng chúng thường chứa lượng natri cao do quá trình ngâm muối. Nếu ăn nhiều mỗi ngày, tổng lượng natri tích lũy sẽ tăng đáng kể.

Cách ăn an toàn hơn là dùng với khẩu phần nhỏ, như một món ăn kèm thay vì món chính. Có thể rửa sơ qua nước trước khi ăn để giảm bớt mặn. Nếu tự làm tại nhà, nên giảm muối khi ngâm.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, chả lụa, thịt hun khói, thịt nguội và nhiều loại thịt chế biến sẵn khác thường chứa nhiều muối để bảo quản và tạo vị. Ngoài natri, các sản phẩm này còn có thể chứa chất bảo quản như nitrat và lượng chất béo có hại cao.

Đối với người huyết áp cao, nên hạn chế tần suất ăn những thực phẩm này. Thay vào đó, ưu tiên thịt tươi, cá tươi, chế biến bằng cách luộc, hấp, nướng nhạt.

Nước lèo, canh nấu đậm vị

Trong nhiều gia đình, nước canh hoặc nước lèo là phần được uống khá nhiều trong bữa ăn. Tuy nhiên, phần nước này thường được nêm bằng muối, nước mắm, bột nêm hoặc cô đặc từ xương đã thêm gia vị mặn. Vì vậy, dùng nhiều nước lèo, nước canh nêm đậm vị đồng nghĩa với việc nạp thêm lượng natri đáng kể.

Để ăn an toàn hơn, nên nêm canh hay nước lèo nhạt hơn. Có thể tăng hương vị bằng rau thơm, hành, tiêu, nấm tươi thay vì chỉ dựa vào muối, theo Healthline.