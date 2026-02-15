6 mẹo đơn giản để tránh tăng cân trong dịp tết

Vào thời điểm Tết Nguyên đán, mọi người thường có xu hướng thưởng thức nhiều loại đồ ăn thức uống khác nhau, đặc biệt là những thực phẩm giàu năng lượng. Việc tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến các tình trạng sức khỏe như quá trình trao đổi chất chậm lại, tăng cân đột ngột,...

Tuy nhiên, giữ gìn vóc dáng và duy trì cân nặng không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ các bữa tiệc cùng gia đình, bạn bè. Chuyên trang The Health Site (Ấn Độ) mới đây đã gợi ý 6 mẹo đơn giản nhất để tránh tăng cân, giữ sức khỏe ổn định trong dịp tết.

Ưu tiên chất xơ

Một trong những mẹo hay nhất để kiểm soát việc tăng cân mùa tết là tiêu thụ chất xơ hoặc protein 30 phút trước khi bắt đầu các buổi tiệc. Theo nhiều nghiên cứu trước đó, ăn chất xơ trước có thể giúp ổn định mức đường huyết và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Sử dụng đĩa nhỏ

Các chuyên gia khuyến nghị rằng, việc sử dụng đĩa nhỏ hơn có thể giúp bạn giảm khẩu phần ăn nhưng vẫn đủ để "đánh lừa" não bộ, khiến não bộ cảm thấy hài lòng với việc thưởng thức đồ ăn và dần cảm thấy no. Mẹo này có thể giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến việc ăn quá nhiều.

Uống nước

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa cảm giác khát và cảm giác đói, đồng thời quên uống đủ nước trong các buổi tiệc. Việc tiêu thụ nhiều nước trong mùa tết rất quan trọng để giữ cho cơ thể luôn đủ nước. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng có thể uống nhiều. Rượu bia và các loại đồ uống có đường khác thường liên quan đến nhiều rủi ro sức khỏe. Vì vậy, hãy luôn kiểm soát lượng bia rượu, đồ ngọt nạp vào cơ thể ngay cả trong mùa tết.

Việc tiêu thụ nhiều nước trong mùa tết rất quan trọng để giữ cho cơ thể không thiếu nước Ảnh: AI

Ăn chậm

Thông thường, thời gian trung bình để dạ dày gửi tín hiệu đến não rằng nó đã no sau khi tiêu thụ thức ăn là khoảng 20 phút. Ăn uống vội vàng có thể dẫn đến tăng cân, đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở dạ dày.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị về kỹ thuật ăn uống chánh niệm, tức ăn chậm, nhai kỹ, không bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử, lắng nghe các dấu hiệu cơ thể khi đói, kích thích các giác quan bằng cách chú ý đến màu sắc, mùi, âm thanh, kết cấu và hương vị. Kỹ thuật ăn này có thể giúp bạn quản lý cân nặng, tránh ăn uống vô độ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Luôn vận động

Duy trì sự vận động ngay cả trong dịp tết là điều quan trọng để có một cuộc sống lành mạnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị ít nhất 150 phút hoạt động thể chất mỗi tuần, bao gồm các bài tập cường độ từ trung bình đến cao trải dài trong tuần để đảm bảo sức khỏe tổng thể. Nếu bạn không có thời gian trong mùa tết, bạn có thể thực hiện một số hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ từ 15-20 phút sau bữa ăn, đạp xe, tập yoga,..

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ là tình trạng phổ biến trong kỳ nghỉ do các buổi tiệc đêm khuya, thời gian dành cho gia đình và việc di chuyển. Các nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra rằng, những người không có thói quen ngủ điều độ có xu hướng nhanh đói hơn, tiêu thụ nhiều calo hơn và ít vận động hơn. Do đó, ngủ không đủ giấc cũng là một trong nguyên nhân dẫn đến việc tăng cân.