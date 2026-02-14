Loại quả truyền thống ngày tết không ngờ giúp hạ huyết áp, mỡ máu

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã gây bất ngờ khi khám phá ra những lợi ích tiềm năng của dưa hấu đối với tim mạch, chuyển hóa và khả năng phục hồi cơ thể, xác nhận dưa hấu như một thực phẩm chức năng đầy hứa hẹn.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phân tích các cơ chế cảm ứng bởi các hóa chất thực vật có trong chiết xuất dưa hấu. Thành phần của dưa hấu bao gồm carbohydrate, vitamin A, C ở phần thịt quả, trong khi vỏ và hạt lại giàu kali và magie, hỗ trợ điện giải và thần kinh cơ.

Đáng chú ý, dưa hấu là nguồn cung cấp dồi dào Lycopene và L-citrulline. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trong khi citrulline sau khi hấp thụ sẽ chuyển hóa thành L-arginine, giúp tăng sản xuất oxit nitric nội mô để hỗ trợ trương lực mạch máu.

Ít ai biết rằng, dưa hấu có nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ tim mạch, huyết áp đến làn da và hệ miễn dịch Ảnh: AI

Những phát hiện quan trọng từ bằng chứng khoa học

Các thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu thực nghiệm đã chỉ ra những tác động tích cực của dưa hấu trên nhiều phương diện:

Hạ huyết áp: Sau 4 tuần ăn dưa hấu, những người bị thừa cân đã giảm mức huyết áp tâm thu. Hiệu ứng hạ huyết áp tương tự cũng được ghi nhận ở những người bị tiền tăng huyết áp khi sử dụng chiết xuất dưa hấu, điều này chứng thực lợi ích giãn mạch của loại quả này, theo trang tin y khoa News Medical.

Giảm mỡ máu, giảm cân: Dưa hấu giúp tăng cảm giác no, giảm trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể (BMI), đồng thời cải thiện hồ sơ mỡ máu.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sự kết hợp độc đáo giữa lycopene và citrulline giúp dưa hấu có khả năng trung hòa các gốc oxy tự do và giảm các dấu hiệu gây viêm. Citrulline trong dưa hấu có sinh khả dụng cao, với 30-37% có thể vượt qua hàng rào ruột trong vòng 1 giờ để đi vào máu và hỗ trợ hệ thống mạch máu.

Các tác giả nghiên cứu đã kết luận rằng, dưa hấu là một thực phẩm chức năng có triển vọng điều trị cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Nhờ khả năng làm giảm căng thẳng oxy hóa, cải thiện chức năng nội mô, duy trì mức huyết áp khỏe mạnh và hỗ trợ quản lý cân nặng, dưa hấu xứng đáng được xem như một phần quan trọng trong chế độ dinh dưỡng giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính trên toàn cầu, theo News Medical.