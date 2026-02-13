Nghiên cứu: Muốn huyết áp, đường huyết tốt, hãy ăn vào giờ này!

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu BMJ Medicine, đã xác định được giờ ăn tối ưu cho sức khỏe chuyển hóa - bao gồm mức đường huyết, huyết áp, mỡ máu, cân nặng và vòng eo.

Ăn giới hạn thời gian là gì?

Đây là phương pháp ăn giới hạn thời gian, chỉ cho phép ăn trong một khung thời gian nhất định (thường là 6 - 10 tiếng) và nhịn trong các giờ còn lại. Phương pháp này giúp giảm cân, cải thiện huyết áp, kiểm soát đường huyết và sức khỏe tim mạch.

Tập trung các bữa ăn sớm hơn trong ngày để tối đa hóa lợi ích trao đổi chất Ảnh: AI

Nghiên cứu mới đã phát hiện điều gì?

Các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Quốc gia Đài Loan đã đánh giá 41 thử nghiệm bao gồm tổng cộng 2.287 người tham gia.

Các nhà nghiên cứu phân loại việc ăn giới hạn thời gian của người tham gia theo thời điểm ăn như sau:

Ăn sớm: Bữa tối kết thúc trước 17 giờ.

Ăn giữa ngày: Bữa tối kết thúc trong khoảng từ 17 - 19 giờ.

Ăn muộn: Bữa tối kết thúc sau 19 giờ.

Tự chọn: Thời điểm ăn do người tham gia tự chọn.

Kết quả đã phát hiện ăn uống giới hạn thời gian nói chung giúp cải thiện đáng kể các chỉ số: Cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), khối lượng mỡ, vòng eo, huyết áp, nồng độ đường huyết lúc đói, insulin lúc đói và chất béo trung tính triglycerides.

Thời điểm tốt nhất cho các bữa ăn

Tuy nhiên, không phải tất cả các kiểu ăn giới hạn thời gian đều cho kết quả như nhau. Mà ăn sớm hơn hoặc vào giữa ngày luôn dẫn đến kết quả chuyển hóa tốt hơn so với ăn muộn.

Đáng chú ý, nếu ăn sáng, trưa đều sớm và bữa tối kết thúc trước 17 giờ thì các chỉ số đường huyết, cân nặng và sức khỏe tim mạch đều cải thiện nhiều hơn, theo trang tin y khoa Medical Express.

Kết quả cho thấy ăn sớm cho kết quả tốt nhất đối với các thông số cân nặng giảm 1,15 kg, nồng độ insulin lúc đói giảm 3,32 μIU/ml so với ăn muộn.

Giáo sư Ling-Wei Chen, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: Chế độ ăn giới hạn thời gian có thể hiệu quả và khả thi đối với nhiều người, nhưng kết quả cho thấy thời điểm ăn rất quan trọng. Tập trung các bữa ăn sớm hơn trong ngày để tối đa hóa lợi ích trao đổi chất.

Kết quả cho thấy kết thúc bữa tối trước 17 giờ là tốt nhất, có nghĩa là bữa sáng có thể bắt đầu từ 7 - 10 giờ, bữa trưa sau đó khoảng 3 - 4 tiếng, bữa tối xong trước 17 giờ.

Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng, ăn giới hạn thời gian nói chung giúp cải thiện các kết quả sức khỏe chuyển hóa. Đặc biệt, ăn sớm mang lại hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với ăn muộn, theo Medical Express.