Cà phê và huyết áp: Khoa học phát hiện điều gì?

Dù cà phê có thể làm tăng huyết áp trong thời gian ngắn, đặc biệt ở người lâu lâu mới uống hoặc bị huyết áp cao, nhưng không có nghĩa là phải bỏ cà phê. Uống điều độ chính là chìa khóa, theo trang tin y khoa Medical Express.

Cà phê tác động đến huyết áp như thế nào?

Caffeine trong cà phê là chất kích thích cơ bắp, làm tăng nhịp tim và có thể gây rối loạn nhịp tim ở một số người. Nó cũng kích thích tuyến thượng thận tiết ra adrenaline, khiến tim đập nhanh hơn và mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp.

Nồng độ caffeine trong máu đạt đỉnh từ 30 phút đến 2 giờ sau khi uống và giảm một nửa sau 3 - 6 giờ. Tốc độ chuyển hóa này phụ thuộc vào tuổi tác, di truyền và thói quen uống. Các nghiên cứu tổng hợp cho thấy sau khi tiêu thụ caffeine, huyết áp tâm thu có thể tăng từ 3 - 15 mmHg và tâm trương tăng từ 4 -13 mmHg. Tuy nhiên, cà phê còn chứa các chất phytochemical có lợi như melanoidin giúp điều chỉnh thể tích chất lỏng và axit quinic giúp cải thiện lớp lót mạch máu, hỗ trợ giảm huyết áp.

Tránh uống vào buổi chiều để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ Ảnh: AI

Nghiên cứu về nguy cơ gây cao huyết áp

Một nghiên cứu tổng hợp trên 315.000 người cho thấy uống cà phê không làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Nhật theo dõi hơn 18.000 người trong gần 19 năm đã đưa ra cảnh báo quan trọng:

Với người có huyết áp bình thường hoặc tăng huyết áp nhẹ (độ 1, nghĩa là chỉ số huyết áp thấp hơn 160/100), cà phê không làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch.

Tuy nhiên, ở người bị huyết áp rất cao (độ 2-3, từ 160/100 trở lên), uống từ 2 tách mỗi ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ.

Lời khuyên để uống cà phê an toàn

Thay vì từ bỏ cà phê hoàn toàn, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Biết rõ chỉ số huyết áp và tiền sử bệnh tật của bản thân. Biết chỉ số huyết áp là rất quan trọng vì bệnh thường không có triệu chứng.

Nhận biết tác động của caffeine đối với cơ thể và tránh dùng trước khi đo huyết áp.

Tránh uống vào buổi chiều để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Điều chỉnh lượng dùng: Cố gắng uống tối đa 2 - 3 tách mỗi ngày, hoặc chuyển sang cà phê không caffeine.

Trường hợp đặc biệt: Nếu huyết áp từ 160/100 trở lên, hãy giới hạn xuống còn 1 tách cà phê mỗi ngày và hỏi ý kiến bác sĩ, theo Medical Express.