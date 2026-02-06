Nghiên cứu phát hiện 'giờ vàng' uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Bên cạnh lượng cà phê tiêu thụ, thời điểm uống trong ngày cũng được xem là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe lâu dài, theo tạp chí Prevention (Mỹ).

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí European Heart Journal đã phân tích mối liên hệ giữa thời điểm uống cà phê và tuổi thọ.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 40.725 người trưởng thành tham gia Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ từ năm 1999 đến 2018.

Những người tham gia cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống đã tiêu thụ, bao gồm việc có uống cà phê hay không, lượng uống và thời điểm uống.

Dữ liệu này được đối chiếu với hồ sơ tử vong và nguyên nhân tử vong trong thời gian theo dõi từ 9 đến 10 năm.

Thêm tin vui cho người yêu thích cà phê Ảnh: AI

Kết quả phân tích cho thấy những người uống cà phê vào buổi sáng có lợi thế rõ rệt về sức khỏe.

So với nhóm không uống cà phê, nhóm uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%.

Trong khi đó, những người uống cà phê rải rác suốt cả ngày không ghi nhận sự giảm nguy cơ so với người không uống cà phê. Điều này cho thấy thời điểm uống có vai trò quan trọng, không chỉ riêng việc có uống cà phê hay không.

Lượng cà phê và mức độ lợi ích

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lợi ích sức khỏe vẫn duy trì ở những người uống lượng cà phê khác nhau vào buổi sáng.

Uống cà phê buổi sáng mang lại lợi ích rõ rệt cho những người dùng từ 190 đến 285 mg caffeine mỗi ngày. Với người chỉ dùng khoảng 95 mg caffeine hoặc ít hơn, lợi ích giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn.

Vai trò của nhịp sinh học

Giáo sư Lu Qi, Trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới Celia Scott Weatherhead Đại học Tulane (Mỹ), cho biết không chỉ lượng cà phê mà thời điểm uống trong ngày cũng rất quan trọng đối với sức khỏe.

Theo ông Adedapo Iluyomade, bác sĩ tim mạch, Viện Tim mạch và Mạch máu Baptist Health Miami (Mỹ), hiệu quả trên là do sự tương tác giữa caffeine và nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Theo đó, việc tiêu thụ caffeine vào cuối ngày có thể làm rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin. Những tác động này có thể làm giảm bớt các lợi ích sức khỏe vốn có của cà phê.

Cơ chế cà phê mang lại lợi ích cho sức khỏe

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo và cải thiện tinh thần. Theo bà Melissa Mroz Planells, Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, cà phê còn chứa axit phenolic và flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Những hợp chất này được cho là góp phần vào tác dụng bảo vệ tim mạch và sức khỏe tổng thể khi cà phê được tiêu thụ ở mức vừa phải.