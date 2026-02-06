Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu phát hiện 'giờ vàng' uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
06/02/2026 17:26 GMT+7

Cà phê được cho là có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim, hỗ trợ tăng khối lượng cơ bắp và góp phần kéo dài tuổi thọ nếu được sử dụng đúng cách.

Bên cạnh lượng cà phê tiêu thụ, thời điểm uống trong ngày cũng được xem là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe lâu dài, theo tạp chí Prevention (Mỹ).

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí European Heart Journal đã phân tích mối liên hệ giữa thời điểm uống cà phê và tuổi thọ.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 40.725 người trưởng thành tham gia Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ từ năm 1999 đến 2018.

Những người tham gia cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống đã tiêu thụ, bao gồm việc có uống cà phê hay không, lượng uống và thời điểm uống.

Dữ liệu này được đối chiếu với hồ sơ tử vong và nguyên nhân tử vong trong thời gian theo dõi từ 9 đến 10 năm.

Nghiên cứu: 'Giờ vàng' uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1.

Thêm tin vui cho người yêu thích cà phê

Ảnh: AI

Kết quả phân tích cho thấy những người uống cà phê vào buổi sáng có lợi thế rõ rệt về sức khỏe.

So với nhóm không uống cà phê, nhóm uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%.

Trong khi đó, những người uống cà phê rải rác suốt cả ngày không ghi nhận sự giảm nguy cơ so với người không uống cà phê. Điều này cho thấy thời điểm uống có vai trò quan trọng, không chỉ riêng việc có uống cà phê hay không.

Lượng cà phê và mức độ lợi ích

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lợi ích sức khỏe vẫn duy trì ở những người uống lượng cà phê khác nhau vào buổi sáng.

Uống cà phê buổi sáng mang lại lợi ích rõ rệt cho những người dùng từ 190 đến 285 mg caffeine mỗi ngày. Với người chỉ dùng khoảng 95 mg caffeine hoặc ít hơn, lợi ích giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn.

Vai trò của nhịp sinh học

Giáo sư Lu Qi, Trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới Celia Scott Weatherhead Đại học Tulane (Mỹ), cho biết không chỉ lượng cà phê mà thời điểm uống trong ngày cũng rất quan trọng đối với sức khỏe.

Theo ông Adedapo Iluyomade, bác sĩ tim mạch, Viện Tim mạch và Mạch máu Baptist Health Miami (Mỹ), hiệu quả trên là do sự tương tác giữa caffeine và nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Theo đó, việc tiêu thụ caffeine vào cuối ngày có thể làm rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin. Những tác động này có thể làm giảm bớt các lợi ích sức khỏe vốn có của cà phê.

Cơ chế cà phê mang lại lợi ích cho sức khỏe

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo và cải thiện tinh thần. Theo bà Melissa Mroz Planells, Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, cà phê còn chứa axit phenolic và flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Những hợp chất này được cho là góp phần vào tác dụng bảo vệ tim mạch và sức khỏe tổng thể khi cà phê được tiêu thụ ở mức vừa phải.

Tin liên quan

Những ai cần lưu ý khi uống cà phê?

Những ai cần lưu ý khi uống cà phê?

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người nhờ khả năng giúp tỉnh táo và tăng năng lượng nhanh chóng.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê uống cà phê sáng Đột quỵ đau tim tuổi thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận