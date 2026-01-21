Uống sữa đậu nành 1 ly/ngày: Gan và tim mạch phản ứng thế nào?

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của sữa đậu nành phụ thuộc nhiều vào loại sữa, lượng đường thêm vào và chế độ ăn uống. Với gan, uống sữa đậu nành có thể giúp cải thiện gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Sữa đậu nành có lợi cho sức khỏe khi dùng để thay thế các bữa ăn nhẹ giàu tinh bột, chất béo có hại ẢNH: AI

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là sữa đậu nành sẽ đạt được hiệu quả này nếu được dùng để thay thế các món ăn kém lành mạnh. Chẳng hạn, thay vì ăn bữa phụ trong ngày bằng bánh ngọt thì hãy thay thế bằng một ly sữa đậu nành. Dung tích mỗi ly 200-250 ml.

Đối với hệ tim mạch, tác động của sữa đậu nành thường được đánh giá qua mức lipid máu và huyết áp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết protein đậu nành và chất chống ô xy hóa isoflavone có thể làm giảm cholesterol "xấu" LDL.

Về huyết áp, một số nghiên cứu cho thấy uống sữa đậu nành trong thời gian dài có thể giúp hạ huyết áp ở người huyết áp cao nguyên phát. Tuy nhiên, mức giảm không lớn, chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ thêm.

Ngoài ra, lợi ích của sữa đậu nành với tim mạch không giống nhau ở tất cả mọi người. Một phần sự khác biệt này là do hệ vi sinh đường ruột và khả năng chuyển hóa isoflavone thành equol. Đây là chất chuyển hóa có lợi cho chức năng nội mô mạch máu. Điều này giải thích vì sao có người thấy chỉ số mỡ máu hoặc huyết áp cải thiện rõ sau một thời gian uống sữa đậu nành, trong khi người khác hầu như không thay đổi.

Một hiểu lầm phổ biến là coi sữa đậu nành như đồ uống có tác dụng giải độc gan hoặc bảo vệ tim mạch. Trên thực tế, gan không cần một thực phẩm cụ thể để thải độc. Ngoài ra, sức khỏe tim mạch hiếm khi được cải thiện chỉ nhờ một thói quen đơn lẻ.

Nếu muốn củng cố sức khỏe gan và tim mạch bằng cách uống sữa đậu nành 1 ly/ngày, mọi người cần chọn loại sữa không đường hoặc ít đường. Sữa đậu nành nên được dùng để thay thế các loại đồ uống có đường hoặc các món giàu chất béo có hại, chứ không phải là phần uống thêm vào khẩu phần vốn đã thặng dư calo.

Khi đi kèm chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát calo, vận động thường xuyên thì một ly sữa đậu nành mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa về lâu dài, theo Medical News Today.