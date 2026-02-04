Những ai cần lưu ý khi uống cà phê?

Theo thời gian, cà phê trở thành lựa chọn phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt vào buổi sáng hoặc khi cần tập trung làm việc.

Tuy nhiên, với một số nhóm người, cà phê không mang lại lợi ích như mong đợi. Việc hiểu rõ những rủi ro này giúp người dùng cân nhắc hợp lý, theo tờ Hindustan Times.

Bà Deepshikha Jain, chuyên gia dinh dưỡng làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng tại Anh, cho biết có 4 tình trạng sức khỏe cần lưu ý với cà phê.

Cà phê trở thành lựa chọn phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt vào buổi sáng hoặc khi cần tập trung làm việc Ảnh: AI

Người mắc chứng lo âu

Theo bà Deepshikha Jain, cà phê là chất kích thích mạnh, có thể làm gia tăng các biểu hiện như hồi hộp, tim đập nhanh và bồn chồn. Đây đều là những triệu chứng thường gặp ở người mắc chứng lo âu.

Khi caffeine tác động lên hệ thần kinh, cơ thể và tinh thần bị kích thích quá mức, khiến cảm giác căng thẳng tăng lên rõ rệt.

Caffeine kích hoạt hệ thần kinh trung ương, khiến não bộ hoạt động mạnh hơn bình thường. Với người vốn thường lo âu, tác động này khiến triệu chứng trở nên nặng và khó kiểm soát hơn.

Người bị tăng tiết axit dạ dày

Những người thường xuyên đau dạ dày, đầy hơi hoặc trào ngược axit được khuyên không nên uống cà phê.

Theo bà Deepshikha Jain, cà phê có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, từ đó khiến tình trạng trào ngược trở nặng và gây cảm giác khó chịu kéo dài.

Cà phê còn có thể khiến hệ tiêu hóa nhạy cảm phản ứng mạnh, làm quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên khó khăn.

Khi dạ dày hoạt động không ổn định, người bệnh dễ gặp tình trạng nóng rát, buồn nôn hoặc đau vùng thượng vị. Do hệ tiêu hóa liên quan chặt chẽ đến nhiều hệ thống quan trọng khác của cơ thể, sức khỏe tổng thể cũng có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng này kéo dài.

Những người thường xuyên đau dạ dày, đầy hơi hoặc trào ngược axit được khuyên không nên uống cà phê Ảnh: AI

Phụ nữ mang thai

Bà Deepshikha Jain khuyến cáo phụ nữ mang thai nên hạn chế hoặc giảm lượng cà phê tiêu thụ trong thai kỳ.

Việc sử dụng cà phê không kiểm soát có thể tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của em bé.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Reproductive Toxicology vào tháng 1.2024 cho thấy việc tiêu thụ caffeine có liên quan đến nhiều nguy cơ đối với thai nhi. Các tác động được ghi nhận gồm trẻ sinh ra nhẹ cân, cùng các vấn đề về phát triển thần kinh và hành vi.

Người bị tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch

Cà phê có thể làm huyết áp tăng cao hơn, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát.

Caffeine kích thích cơ thể giải phóng adrenaline. Chất này làm tim đập nhanh hơn và huyết áp tăng lên trong thời gian ngắn. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, mạch máu có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến viêm và suy giảm khả năng đáp ứng insulin của cơ thể. Những thay đổi này làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch về lâu dài.

Theo chuyên gia, cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân. Với những người thuộc nhóm nguy cơ, việc hạn chế hoặc tránh cà phê giúp giảm nguy cơ làm nặng thêm bệnh lý nền.