Sức khỏe

Chuyên gia: Mỗi ngày 1 quả chuối, huyết áp tăng hay giảm?

Thiên Lan
Thiên Lan
04/02/2026 00:08 GMT+7

Để hạ huyết áp, mọi người thường được khuyên giảm lượng natri. Tuy nhiên, tăng cường kali cũng là một biện pháp quan trọng không kém.

Nghiên cứu cho thấy thêm kali vào khẩu phần ăn là cách dễ dàng và ngon miệng để kiểm soát chỉ số huyết áp.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Karen Ansel, đang làm việc tại Mỹ, chuối là một trong những loại trái cây giàu kali nhất giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả. Ăn 1 quả chuối mỗi ngày có thể là cách ngon miệng để hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Chuối rất giàu kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa thân thiện với huyết áp, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Chuyên gia: Mỗi ngày 1 quả chuối, huyết áp tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Ăn 1 quả chuối mỗi ngày có thể là cách ngon miệng để hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh

Ảnh: AI

Vì sao ăn chuối tác động mạnh mẽ đến huyết áp

Sau đây là các cơ chế chính giúp chuối trở thành "siêu thực phẩm" cho tim mạch:

Hỗ trợ đào thải natri: Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sheri Gaw cho biết: Chuối giàu kali, một loại khoáng chất giúp hạ huyết áp bằng cách lọc natri ra khỏi thận, khôi phục cân bằng chất lỏng và làm giãn mạch máu. 1 quả chuối trung bình chứa khoảng 420 mg kali, giúp bù đắp các tác hại của việc tiêu thụ quá nhiều natri.

Làm giãn mạch máu: Kali giúp cân bằng mức natri, từ đó giúp giãn thành mạch máu để máu lưu thông dễ dàng hơn. Ngoài ra, chuối còn chứa các chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, giúp mạch máu giãn nở. Theo chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein, chuyên về tim mạch và phòng ngừa đột quỵ, đang làm việc tại Mỹ, các chất vừa nêu còn giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm trong thành mạch.

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột: Nghiên cứu mới cho thấy đường ruột khỏe mạnh có thể liên quan đến huyết áp thấp hơn. Một quả chuối cung cấp 3 gram chất xơ. Đặc biệt, chuối chưa chín cung cấp tinh bột kháng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, theo Eating Well.

Lưu ý khi ăn chuối

Mặc dù chuối an toàn với hầu hết người lớn khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo một số nhóm người cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ chuối hằng ngày.

Người bệnh tiểu đường: Chuối có thể làm tăng lượng đường trong máu nếu ăn chuối chín. Vì vậy nên ăn chuối chưa chín hoặc nếu ăn chuối chín thì nên ăn kèm với nguồn đạm hoặc chất béo như bơ hạt hoặc phô mai.

Người bệnh thận: Bệnh thận khiến cơ thể khó đào thải kali, dễ dẫn đến các vấn đề về tim và cơ.

Người đang dùng thuốc: Một số loại thuốc điều trị huyết áp cao hoặc mỡ máu cao có thể làm tăng mức kali trong máu (như benazepril, losartan hoặc thiazide).

Hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có bệnh lý nền hoặc đang dùng các loại thuốc điều trị kể trên.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

