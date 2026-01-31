Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Điều gì xảy ra nếu đang uống thuốc huyết áp?

Thiên Lan
Thiên Lan
31/01/2026 00:07 GMT+7

Dầu cá omega-3 là thực phẩm bổ sung phổ biến để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có khả năng làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu dùng dầu cá với thuốc điều trị huyết áp?

Tiến sĩ dược Ayesha Gulzar và Patricia Mikula, 2 dược sĩ đang làm việc tại Mỹ, khuyến cáo sự kết hợp giữa dầu cá omega-3 và thuốc huyết áp có thể tạo ra những tác động cần lưu ý, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tương tác giữa dầu cá và thuốc huyết áp

Axit béo omega-3 trong dầu cá và thuốc huyết áp có cơ chế tác dụng tương tự nhau. Khi dùng chung, chúng có thể tạo nên hiệu ứng hiệp đồng, dẫn đến giảm huyết áp nhiều hơn.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), axit béo omega-3 có thể giúp giảm huyết áp cao. Nghiên cứu cho thấy liều lượng từ 2 - 3 g axit béo omega-3 có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Điều gì xảy ra nếu đang uống thuốc huyết áp? - Ảnh 1.

Dầu cá có thể kết hợp an toàn với hầu hết thuốc huyết áp, nhưng cần có sự giám sát y tế

Ảnh: AI

Cụ thể, omega-3 giúp giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua các cơ chế:

Làm giãn mạch máu: Giúp cải thiện lưu lượng máu và tăng cường chức năng lớp lót bên trong mạch máu (nội mô).

Sản xuất oxit nitric: Giúp điều hòa lưu lượng máu, đồng thời giảm đông máu và viêm nhiễm.

Giảm gánh nặng cho tim: Cải thiện tuần hoàn và giảm áp lực lên thành động mạch. Giảm nguy cơ đau tim và tử vong do bệnh tim mạch vành, đặc biệt ở người tăng huyết áp.

Nguy cơ hạ huyết áp quá mức

Mặc dù sự kết hợp này đôi khi có lợi, nhưng nếu dùng liều cao (cả thuốc hoặc dầu cá), huyết áp có thể bị giảm quá mức, dẫn đến tình trạng hạ huyết áp, gây ra các tác dụng phụ như chóng mặt và ngất xỉu.

Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra rằng liều dầu cá thấp - dưới 2 g một ngày - thường không ảnh hưởng đáng kể, theo Verywell Health.

Lời khuyên để sử dụng an toàn

Dầu cá có thể kết hợp an toàn với hầu hết thuốc huyết áp, nhưng cần có sự giám sát y tế. Người dùng nên thực hiện các bước sau:

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Luôn hỏi bác sĩ trước khi bắt đầu dùng dầu cá omega-3 nếu đang điều trị huyết áp để điều chỉnh liều lượng nếu cần.

Theo dõi tại nhà: Kiểm tra chỉ số huyết áp thường xuyên. Nếu chỉ số liên tục thấp hơn bình thường hoặc thấy chóng mặt, hãy báo ngay cho bác sĩ.

Kiểm tra hàm lượng: Các loại thực phẩm bổ sung có hàm lượng omega-3 rất khác nhau, hãy hỏi bác sĩ về loại cụ thể bạn đang dùng.

Dầu cá omega-3 huyết áp Dầu cá OMEGA-3 đau tim
