Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dầu cá omega-3: Uống vào buổi sáng hay tối sẽ tốt hơn cho huyết áp?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/01/2026 07:22 GMT+7

Khi nói đến sức khỏe tim mạch thì dầu cá là một trong những thực phẩm bổ sung quen thuộc nhất. Thành phần được quan tâm nhất trong dầu cá là omega-3 chuỗi dài, chủ yếu gồm a xít béo EPA và DHA.

Nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính trong máu, cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm. Do đó, uống dầu cá sẽ góp phần kiểm soát huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

- Ảnh 1.

Dầu cá nên được uống cùng với bữa ăn để có thể hấp thu tốt nhất

ẢNH: AI

Các bằng chứng nghiên cứu khoa học cho thấy bổ sung omega-3 có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương. Tuy nhiên, mức giảm này tương đối nhỏ ở người huyết áp bình thường. Hiệu quả thường xuất hiện rõ hơn ở những người có huyết áp cao hoặc nguy cơ tim mạch cao.

Điều quan trọng cần lưu ý là dầu cá không thể thay thế thuốc điều trị huyết áp cao. Thay vào đó, viên bổ sung này chỉ nên được xem là một yếu tố hỗ trợ, cần kết hợp với chế độ ăn uống, vận động và uống thuốc khi cần.

Khi xét đến yếu tố thời điểm uống dầu cá trong ngày để đạt hiệu quả tốt nhất, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định nên uống vào buổi sáng hay buổi tối. Do đó, với mục tiêu kiểm soát huyết áp, không có một khung thời gian uống dầu cá nào là tốt nhất.

Thực tế, khi hấp thu dầu cá, yếu tố quan trọng là cần uống cùng bữa ăn. Omega-3 là a xít béo nên sẽ hấp thu tốt hơn khi dùng cùng thức ăn. Uống lúc bụng đói dễ gây buồn nôn, đầy bụng hoặc ợ mùi tanh.

Với những người có ăn sáng đầy đủ và lịch sinh hoạt ổn định, uống dầu cá cùng với bữa sáng là lựa chọn hợp lý. Cách này giúp dễ nhớ, tránh quên liều vào cuối ngày và hạn chế cảm giác khó chịu khi uống muộn.

Ngoài ra, nếu uống dầu cá buổi tối khiến ợ nóng hoặc trào ngược khi nằm ngủ, hãy chuyển sang uống buổi sáng. Cần lưu ý rằng tác động của omega-3 lên huyết áp không xảy ra ngay trong vài giờ. Do đó, uống buổi sáng không có nghĩa là huyết áp sẽ ổn hơn trong ngày hôm đó.

Liều dùng và chất lượng sản phẩm cũng có ảnh hưởng lớn đến kết quả. Không phải viên dầu cá nào cũng cung cấp lượng EPA và DHA giống nhau. Nhiều sản phẩm trên thị trường có hàm lượng khá thấp. Do đó, nếu chỉ uống liều thấp trong thời gian ngắn, rất khó nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về huyết áp, theo Healthline.

Tin liên quan

Nghiên cứu: Dầu cá omega-3 'cứu tinh' cho người bệnh thận

Nghiên cứu: Dầu cá omega-3 'cứu tinh' cho người bệnh thận

Dầu cá omega-3 mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ tim, giảm viêm, hỗ trợ thị lực và trí não. Tuy nhiên, danh sách các tác dụng tuyệt vời này vẫn còn tiếp tục kéo dài.

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá huyết áp Huyết áp cao kiểm soát huyết áp OMEGA-3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận