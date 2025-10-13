Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cô gái 17 tuổi ngất xỉu sau thời gian dài chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa

Liên Châu
Liên Châu
13/10/2025 19:05 GMT+7

Cô gái 17 tuổi đã phải nhập viện tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) do ngất xỉu vì kiệt sức sau thời gian dài chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa, ăn rất ít thịt và sụt đến 20 kg.

Sợ béo, cô gái chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa

Gia đình cho biết, khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nặng 62 kg, cao 1,6 m. Do bị bạn bè trêu, chê béo nên đã giảm ăn cơm, đồng thời tập thể dục quá mức.

Cô gái 17 tuổi ngất xỉu sau thời gian dài chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa - Ảnh 1.

Chế độ giảm cân cần thực hiện theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng

ẢNH: LIÊN CHÂU

Tự tìm hiểu về các phương pháp giảm cân trên mạng xã hội, bệnh nhân giảm ăn thực phẩm từ tinh bột, gạo, đồ ngọt, nhịn ăn sáng, có khi giảm đến lúc đến 2/3 khẩu phần ăn hằng ngày, đồng thời thực hiện các bài tập thể dục với cường độ cao (khoảng 2 - 3 tiếng/ngày). Sau khi đã giảm gần 10 kg, người này vẫn ăn kiêng và tập luyện như trước, khiến thân hình dần trở nên gầy gò. Chế độ ăn "khắc nghiệt" này vẫn được duy trì ngay cả khi mệt mỏi, hoạt động chậm chạp, mất kinh. 

Về ca bệnh trên, bác sĩ nội trú Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi vào viện, bệnh nhân này chỉ còn 42 kg, giảm hoạt động học tập, hoạt động thể chất, ăn uống kém, giảm chất lượng giấc ngủ.

Bệnh nhân đã được điều trị, hỗ trợ tâm lý, phục hồi dinh dưỡng theo chế độ phù hợp để tránh các bất lợi về sức khỏe.

Gia đình cần quan tâm 

Theo Viện Sức khỏe tâm thần, các bác sĩ tại đây thường xuyên tiếp nhận các trẻ rối loạn ăn uống đến khám. Trong đó các em gái nhiều hơn so với em trai.

Nhiều trẻ rối loạn ăn uống có ám ảnh không bằng lòng với hình thể, mong muốn giảm cân mạnh mẽ; mong muốn tiêu chuẩn cao và tự phê phán khi không đạt được. Có các trường hợp bị áp lực về hình thể bản thân từ truyền thông, mạng xã hội trước các quảng cáo, các so sánh hình ảnh lý tưởng; hoặc từ các phong trào giảm cân.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng ghi nhận các ca bệnh vào viện do rối loạn ăn uống quá mức, ăn mất kiểm soát. Ngay cả khi bị béo phì nặng nhưng vẫn không thể dừng việc ăn uống quá mức.

"Cùng với điều trị chuyên khoa, các bệnh nhân rối loạn ăn uống cần được rất cần hỗ trợ tâm lý để tái cấu trúc nhận thức, giúp họ có nhận thức đúng về sự phù hợp giữa cân nặng và hình thể. Gia đình cần quan tâm, giúp con đối phó với những nhận xét bất lợi, vì có nhiều em cho rằng béo thì không được quan tâm, bị xa lánh, không được bạn bè chấp nhận", bác sĩ tâm lý Nguyễn Thu Trang (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ.

Tin liên quan

Nên làm gì khi được chẩn đoán béo phì?

Nên làm gì khi được chẩn đoán béo phì?

Người bị béo phì sẽ đối diện với nguy cơ cao mắc hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận, thậm chí là ung thư. Do đó, khi đã bị chẩn đoán béo phì thì người mắc cần phải lập tức giảm cân và có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Cô gái cao gần 1,7m chỉ nặng 25 kg do ăn kiêng quá mức

Vì sao ăn kiêng, tập thể dục nhưng vẫn bị tăng cân?

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện bạch mai giảm cân sức khỏe béo phì Nhịn ăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận