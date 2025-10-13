Cô gái 17 tuổi ngất xỉu sau thời gian dài chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa

Sợ béo, cô gái chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa

Gia đình cho biết, khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nặng 62 kg, cao 1,6 m. Do bị bạn bè trêu, chê béo nên đã giảm ăn cơm, đồng thời tập thể dục quá mức.

Chế độ giảm cân cần thực hiện theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng ẢNH: LIÊN CHÂU

Tự tìm hiểu về các phương pháp giảm cân trên mạng xã hội, bệnh nhân giảm ăn thực phẩm từ tinh bột, gạo, đồ ngọt, nhịn ăn sáng, có khi giảm đến lúc đến 2/3 khẩu phần ăn hằng ngày, đồng thời thực hiện các bài tập thể dục với cường độ cao (khoảng 2 - 3 tiếng/ngày). Sau khi đã giảm gần 10 kg, người này vẫn ăn kiêng và tập luyện như trước, khiến thân hình dần trở nên gầy gò. Chế độ ăn "khắc nghiệt" này vẫn được duy trì ngay cả khi mệt mỏi, hoạt động chậm chạp, mất kinh.

Về ca bệnh trên, bác sĩ nội trú Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi vào viện, bệnh nhân này chỉ còn 42 kg, giảm hoạt động học tập, hoạt động thể chất, ăn uống kém, giảm chất lượng giấc ngủ.

Bệnh nhân đã được điều trị, hỗ trợ tâm lý, phục hồi dinh dưỡng theo chế độ phù hợp để tránh các bất lợi về sức khỏe.

Gia đình cần quan tâm

Theo Viện Sức khỏe tâm thần, các bác sĩ tại đây thường xuyên tiếp nhận các trẻ rối loạn ăn uống đến khám. Trong đó các em gái nhiều hơn so với em trai.

Nhiều trẻ rối loạn ăn uống có ám ảnh không bằng lòng với hình thể, mong muốn giảm cân mạnh mẽ; mong muốn tiêu chuẩn cao và tự phê phán khi không đạt được. Có các trường hợp bị áp lực về hình thể bản thân từ truyền thông, mạng xã hội trước các quảng cáo, các so sánh hình ảnh lý tưởng; hoặc từ các phong trào giảm cân.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng ghi nhận các ca bệnh vào viện do rối loạn ăn uống quá mức, ăn mất kiểm soát. Ngay cả khi bị béo phì nặng nhưng vẫn không thể dừng việc ăn uống quá mức.

"Cùng với điều trị chuyên khoa, các bệnh nhân rối loạn ăn uống cần được rất cần hỗ trợ tâm lý để tái cấu trúc nhận thức, giúp họ có nhận thức đúng về sự phù hợp giữa cân nặng và hình thể. Gia đình cần quan tâm, giúp con đối phó với những nhận xét bất lợi, vì có nhiều em cho rằng béo thì không được quan tâm, bị xa lánh, không được bạn bè chấp nhận", bác sĩ tâm lý Nguyễn Thu Trang (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ.