Chuyên gia: 6 thói quen buổi sáng giúp kiểm soát huyết áp

Bên cạnh việc dùng thuốc, thay đổi lối sống bắt đầu từ buổi sáng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Sau đây các chuyên gia chia sẻ 6 thói quen buổi sáng giúp kiểm soát huyết áp cao hiệu quả, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Đừng đụng đến điện thoại

Nghiên cứu cho thấy đọc tin tức ngay khi thức dậy làm gia tăng lo lắng và mệt mỏi tinh thần. Các tác nhân gây căng thẳng từ mạng xã hội có thể làm tăng mức độ căng thẳng, dẫn đến huyết áp cao hơn.

Chuyên gia sức khỏe Brooke Mathe, đang làm việc tại Mỹ, khuyên thay vì cầm điện thoại, hãy thử đi bộ nhẹ nhàng, thiền định hoặc nghe nhạc thư giãn để kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm và làm giảm huyết áp.

Ăn thực phẩm giàu kali vào bữa sáng

Cô Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về tim mạch, đang làm việc tại Mỹ, giải thích rằng kali giúp cân bằng lượng natri và hỗ trợ giãn mạch, giúp giảm huyết áp tự nhiên.

Ưu tiên thực phẩm giàu kali như khoai tây, sữa chua không đường, chuối, bơ hoặc nước cam, giúp hỗ trợ tim mạch tối ưu.

Các thực phẩm giàu kali hỗ trợ giãn mạch, giúp giảm huyết áp tự nhiên Ảnh: AI

Ra ngoài, phơi nắng sớm

Dành thời gian ngoài trời giúp giảm căng thẳng, tăng vận động và cảm giác vui tươi. Ánh nắng buổi sáng hỗ trợ sản xuất vitamin D, giúp mạch máu linh hoạt hơn và điều hòa huyết áp. Ngoài ra, điều này còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể, yếu tố quan trọng để duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Đo huyết áp

Tiến sĩ Jeffrey Le, bác sĩ tim mạch nổi tiếng của Mỹ, nhấn mạnh rằng việc theo dõi xu hướng huyết áp trong thời gian dài quan trọng hơn một chỉ số đơn lẻ tại một thời điểm. Hãy đo vào cùng một thời điểm mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc. Hãy lưu ý nếu huyết áp đo được từ 180/120 mm Hg trở lên, hãy đi bác sĩ ngay lập tức vì đây là cơn tăng huyết áp cấp tính.

Tập hít thở sâu

Hít thở sâu bằng cơ hoành tác động ngay lập tức đến mức độ căng thẳng. Theo chuyên gia sức khỏe Brooke Matheson, đang làm việc tại Mỹ, thói quen này kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giúp hạ huyết áp và nhịp tim. Chỉ cần vài phút yên tĩnh để hít vào và thở ra chậm rãi.

Chỉ 1 tách cà phê sáng

Chừng này thì không sao nhưng quá nhiều caffeine có thể gây ra vấn đề. Chuyên gia Routhenstein giải thích, quá nhiều cà phê có thể làm huyết áp tăng đột biến tạm thời. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy hầu hết mọi người có thể uống khoảng 1 - 2 tách cà phê mà không ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp, theo Eating Well.

Ngoài ra, cũng nên ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, tránh căng thẳng và hạn chế rượu bia để duy trì sức khỏe huyết áp khỏe mạnh.