Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Điều gì xảy ra cho lượng đường trong máu?

Tuy nhiên, với bệnh nhân tiểu đường, liệu viên dầu cá omega-3 có thực sự giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả? Sau đây, bác sĩ Colleen Doherty và tiến sĩ dược Lindsay Cook, đang làm việc tại Mỹ, sẽ nói rõ về vấn đề này, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Theo 2 chuyên gia, hiệu quả của việc bổ sung dầu cá omega-3 đối với việc kiểm soát đường huyết vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.

Mặc dù omega-3 rất quan trọng cho sức khỏe, các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy chúng ít có tác dụng đối với lượng đường trong máu, hoặc nếu có cũng rất nhỏ.

Các nhà khoa học đã nỗ lực tìm hiểu liệu omega-3 có thể hỗ trợ điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tiểu đường hay không. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu hiện nay vẫn chưa thống nhất.

Hiện không có đủ bằng chứng để chứng minh dầu cá omega-3 cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết Ảnh: AI

Các bằng chứng nghiên cứu cụ thể

Nghiên cứu năm 2024: Tổng hợp 30 thử nghiệm dầu cá omega-3 trên người mắc tiểu đường loại 1, loại 2 và tiểu đường thai kỳ cho thấy kết quả không đồng nhất giữa các đối tượng.

Nghiên cứu năm 2020: Với hơn 800 người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường loại 2, kết quả khẳng định dầu cá omega-3 không ảnh hưởng đến mức đường huyết.

Nghiên cứu quy mô lớn năm 2019: Theo dõi hơn 120.000 người trong gần 3 năm, kết quả cho thấy tăng cường axit béo omega-3 (từ thực phẩm hay viên uống) có tác dụng tối thiểu hoặc không có tác dụng lên mức đường huyết.

Kết luận từ khoa học

Hiện không có đủ bằng chứng để chứng minh dầu cá omega-3 cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết. Do đó, Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) không khuyến nghị bổ sung omega-3 cho tất cả người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Tuy nhiên, điều quan trọng là dầu cá omega-3 có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mức cholesterol - vốn dễ xảy ra như một biến chứng của bệnh tiểu đường, theo theo Verywell Health.

Lời khuyên về chế độ ăn uống

ADA khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải - bao gồm trái cây, rau củ, đạm nạc và các nguồn axit béo omega-3 tự nhiên từ cá béo, dầu ô liu và quả óc chó, vốn đã được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu dùng omega-3, người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ để tránh các tương tác thuốc không mong muốn.