4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu omega-3

Thiếu a xít béo omega-3 sẽ làm cơ thể xuất hiện những dấu hiệu sau.

Khô mắt

Omega-3 rất quan trọng với màng tế bào của tuyến nước mắt và chống viêm tại bề mặt mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp giảm triệu chứng khô mắt ở một số nhóm bệnh nhân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thiếu omega-3 có thể gây đau cứng khớp gối ở một số người ẢNH: AI

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy rát, cộm, đỏ mắt hoặc có cảm giác khô sau khi dùng máy tính lâu thì một trong các nguyên nhân có thể là do thiếu omega-3.

Đau cứng khớp

Omega-3 có đặc tính chống viêm. Ở người có các triệu chứng viêm khớp, một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy omega-3 giúp giảm đau cứng khớp. Thậm chí, một số trường hợp còn giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống viêm không steroid.

Do đó, với những người bị đau khớp kéo dài kèm dấu hiệu viêm, mức omega-3 thấp có thể là yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này.

Chất béo trung tính cao

Trong nhiều thử nghiệm lâm sàng, a xít béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đã được chứng minh có khả năng làm giảm nồng độ chất béo trung tính trong máu một cách rõ rệt. Do đó, khi xét nghiệm cho thấy loại chất béo này tăng cao, bác sĩ có thể chỉ định dùng omega-3, kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn và các thuốc hạ lipid khác nếu cần thiết.

Sương mù não

Sương mù não là tình trạng làm xuất hiện một số triệu chứng như mệt mỏi tinh thần, khó tập trung, trí nhớ kém, suy nghĩ chậm chạp và cảm giác thiếu minh mẫn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sương mù não, trong đó có thiếu omega-3

DHA là một a xít béo omega-3 có nhiều trong màng tế bào thần kinh. Chúng rất cần thiết cho hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh và quá trình hình thành khớp thần kinh. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy nồng độ omega-3 trong máu thấp có thể làm tăng rủi ro suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Để bổ sung đủ omega-3, cách hiệu quả nhất là thông qua chế độ ăn hằng ngày. Nguồn omega-3 tốt nhất là các loại cá béo. Chúng cung cấp trực tiếp hai dạng omega-3 quan trọng nhất là EPA và DHA. Các loại cá béo phổ biến là cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi và cá ngừ. Mỗi tuần nên ăn ít nhất 2 lần cá béo, khoảng 100-150 gram/lần.

Ngoài ra, omega-3 còn có trong thực vật, chẳng hạn hạt lanh, hạt chia, hạt óc chó, dầu cải và dầu đậu nành. Tuy nhiên, omega-3 trong thực vật là dạng ALA. Cơ thể chỉ chuyển được một phần rất nhỏ ALA thành EPA và DHA. Do đó, nguồn thực vật này chỉ mang tính bổ sung, không phải là nguồn omega-3 chính, theo Healthline.