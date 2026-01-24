Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu omega-3

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/01/2026 07:18 GMT+7

A xít béo omega-3 là thành phần thiết yếu cho màng tế bào, não bộ, mắt và hệ miễn dịch. Cơ thể không tự tổng hợp được omega-3 nên chúng ta phải hấp thụ từ thức ăn hoặc thực phẩm bổ sung.

Thiếu a xít béo omega-3 sẽ làm cơ thể xuất hiện những dấu hiệu sau.

Khô mắt

Omega-3 rất quan trọng với màng tế bào của tuyến nước mắt và chống viêm tại bề mặt mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp giảm triệu chứng khô mắt ở một số nhóm bệnh nhân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu omega-3 - Ảnh 1.

Thiếu omega-3 có thể gây đau cứng khớp gối ở một số người

ẢNH: AI

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy rát, cộm, đỏ mắt hoặc có cảm giác khô sau khi dùng máy tính lâu thì một trong các nguyên nhân có thể là do thiếu omega-3.

Đau cứng khớp

Omega-3 có đặc tính chống viêm. Ở người có các triệu chứng viêm khớp, một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy omega-3 giúp giảm đau cứng khớp. Thậm chí, một số trường hợp còn giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống viêm không steroid.

Do đó, với những người bị đau khớp kéo dài kèm dấu hiệu viêm, mức omega-3 thấp có thể là yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này.

Chất béo trung tính cao

Trong nhiều thử nghiệm lâm sàng, a xít béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đã được chứng minh có khả năng làm giảm nồng độ chất béo trung tính trong máu một cách rõ rệt. Do đó, khi xét nghiệm cho thấy loại chất béo này tăng cao, bác sĩ có thể chỉ định dùng omega-3, kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn và các thuốc hạ lipid khác nếu cần thiết.

Sương mù não

Sương mù não là tình trạng làm xuất hiện một số triệu chứng như mệt mỏi tinh thần, khó tập trung, trí nhớ kém, suy nghĩ chậm chạp và cảm giác thiếu minh mẫn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sương mù não, trong đó có thiếu omega-3

DHA là một a xít béo omega-3 có nhiều trong màng tế bào thần kinh. Chúng rất cần thiết cho hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh và quá trình hình thành khớp thần kinh. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy nồng độ omega-3 trong máu thấp có thể làm tăng rủi ro suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Để bổ sung đủ omega-3, cách hiệu quả nhất là thông qua chế độ ăn hằng ngày. Nguồn omega-3 tốt nhất là các loại cá béo. Chúng cung cấp trực tiếp hai dạng omega-3 quan trọng nhất là EPA và DHA. Các loại cá béo phổ biến là cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi và cá ngừ. Mỗi tuần nên ăn ít nhất 2 lần cá béo, khoảng 100-150 gram/lần.

Ngoài ra, omega-3 còn có trong thực vật, chẳng hạn hạt lanh, hạt chia, hạt óc chó, dầu cải và dầu đậu nành. Tuy nhiên, omega-3 trong thực vật là dạng ALA. Cơ thể chỉ chuyển được một phần rất nhỏ ALA thành EPA và DHA. Do đó, nguồn thực vật này chỉ mang tính bổ sung, không phải là nguồn omega-3 chính, theo Healthline.

Tin liên quan

Dầu cá omega-3: Uống vào buổi sáng hay tối sẽ tốt hơn cho huyết áp?

Dầu cá omega-3: Uống vào buổi sáng hay tối sẽ tốt hơn cho huyết áp?

Khi nói đến sức khỏe tim mạch thì dầu cá là một trong những thực phẩm bổ sung quen thuộc nhất. Thành phần được quan tâm nhất trong dầu cá là omega-3 chuỗi dài, chủ yếu gồm a xít béo EPA và DHA.

Khám phá thêm chủ đề

OMEGA-3 khô mắt đau khớp sương mù não DHA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận