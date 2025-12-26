Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp: tác động kéo dài ít ai ngờ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/12/2025 04:19 GMT+7

Muối giúp cơ thể duy trì cân bằng chất lỏng, chức năng dẫn truyền thần kinh và co cơ. Vấn đề là đa số chúng ta không chỉ nạp muối từ lọ gia vị trong bếp mà còn từ thực phẩm chế biến sẵn và nước chấm.

Natri chiếm khoảng 39-40% khối lượng của muối ăn. Khi natri vào cơ thể quá nhiều, điều dễ thấy nhất là huyết áp tăng. Nhưng về lâu dài, ăn mặn còn có thể tác động lên thận, tim, dạ dày, xương và cả hệ miễn dịch theo những cách nhiều người không nghĩ tới, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp: tác động kéo dài ít ai ngờ - Ảnh 1.

Chúng ta nạp muối không chỉ từ việc nêm món ăn mà còn từ nước chấm và các loại sốt

ẢNH: AI

 Thận chịu áp lực âm thầm

Thận được xem là bộ lọc của cơ thể, giúp điều hòa natri và nước. Khi ăn mặn kéo dài, thận phải làm việc nhiều hơn để thải natri qua nước tiểu.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn nhiều muối trong thời gian dài có thể gây tổn thương vi mạch ở thận, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Điều đáng nói là tổn thương thận có thể tiến triển rất chậm và ít triệu chứng, nên nhiều người chỉ phát hiện khi khám định kỳ.

Biến đổi cấu trúc tim

Ăn nhiều muối sẽ khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và khiến hệ tuần hoàn hoạt động trong trạng thái căng thẳng. Huyết áp tăng kéo dài có thể làm cơ tim dày lên để bơm máu, dẫn đến phì đại thất trái. Cách tốt là nạp muối với lượng vừa phải và kiểm soát huyết áp ở ngưỡng khỏe mạnh.

Tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Khi nói đến muối, nhiều người chỉ nghĩ đến huyết áp cao. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy ăn mặn trong thời gian dài có thể làm tăng cơ ung thư dạ dày.

Cơ chế là do hàm lượng muối cao có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, tạo môi trường thuận lợi cho viêm mạn tính và tương tác bất lợi với các yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn vi khuẩn H. pylori.

Xương

Khi nạp nhiều natri, thận sẽ bài tiết lượng natri dư thừa qua nước tiểu. Tuy nhiên, song song với quá trình này thì thận cũng tăng bài tiết cả canxi. Thiếu canxi sẽ dễ dẫn tới loãng xương.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ăn muối nhiều không có nghĩa là dẫn đến loãng xương. Vì trên thực tế, nguy cơ loãng xương còn phụ thuộc vào tuổi tác, nội tiết, vận động, vitamin D và lượng canxi trong khẩu phần ăn hằng ngày. Nhưng ở người có nguy cơ cao, đặc biệt người lớn tuổi hay phụ nữ sau mãn kinh, việc ăn mặn kéo dài là một mảnh ghép khiến sức khỏe xương suy yếu hơn theo thời gian.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên giữ mức natri dưới 2.000 mg/ngày, tương đương dưới 5 gram muối/ngày. Nếu vượt quá ngưỡng này thì cần điều chỉnh để bảo vệ lâu dài cho sức khỏe, theo Eating Well.

