Sức khỏe

Bác sĩ cảnh báo: 5 thói quen 'lành mạnh' không ngờ âm thầm hại thận

Thiên Lan
Thiên Lan
23/12/2025 00:09 GMT+7

Khi nói đến sức khỏe thận, mọi người thường chỉ nghĩ đến giảm muối và uống nước. Tuy nhiên, vai trò của thận phức tạp hơn nhiều: Lọc máu, loại bỏ độc tố và sản xuất một số hoóc môn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, cứ 7 người lớn thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính (CKD) và 90% trong số này không biết mình mắc bệnh. Đáng lo ngại hơn, các bác sĩ cảnh báo một số thói quen được cho là "lành mạnh" lại đang âm thầm hại thận, theo trang tin sức khỏe Best Life.

Tiêu thụ nhiều protein

Đây là thói quen phổ biến nhất trong giới tập thể hình. Bác sĩ tiết lộ rằng lạm dụng các loại bột protein vượt quá nhu cầu thực tế sẽ khiến thận quá tải. Nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí JASN cho thấy chế độ ăn giàu protein làm tăng tỷ lệ mắc CKD.

Bác sĩ cảnh báo: 5 thói quen 'lành mạnh' không ngờ âm thầm hại thận - Ảnh 1.

Tiêu thụ nhiều đạm động vật đặc biệt nguy hiểm đối với người bệnh thận

Ảnh minh họa: AI

Tiến sĩ Tim Pflederer, Giám đốc Y khoa tại Bệnh viện điều trị bệnh thận Evergreen Nephrology (Mỹ), nói thêm rằng đạm động vật đặc biệt nguy hiểm đối với người bệnh thận. Ông khuyến nghị nên thay thế bằng đạm thực vật từ các loại đậu, đậu nành, hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ, chỉ nên tiêu thụ khoảng 0,8 - 1 gram protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Sử dụng một số loại thực phẩm chức năng

Nghệ, vitamin C liều cao và canxi liều cao đều có thể gây sỏi thận. Vitamin D liều cao có thể tương tác với các chất gắn phosphate chứa nhôm, dẫn đến nồng độ nhôm gây hại trong máu người bệnh thận. Ngoài ra, các thực phẩm bổ sung kali cũng rất nguy hiểm vì có thể gây tích tụ kali trong máu.

Uống trà giải độc (Detox)

Dù được quảng cáo là giúp loại bỏ chất thải và giảm cân, nhưng thực tế các loại trà này chứa thuốc lợi tiểu gây mất nước và mất cân bằng điện giải. Chúng thường chứa các thành phần thảo mộc chưa được kiểm soát có thể gây hại cho thận. Bác sĩ David Shusterman, chuyên khoa tiết niệu, đang làm việc tại Mỹ, khuyên: Hệ thống giải độc tốt nhất chính là thận. Hãy hỗ trợ chúng bằng thực phẩm nguyên phần và chất xơ thay vì các trào lưu nhất thời.

Uống quá nhiều nước không tốt cho thận

Thận chỉ có thể xử lý khoảng 0,8 đến 1 lít nước mỗi giờ. Nếu uống quá nhanh, nồng độ natri trong máu sẽ bị pha loãng, gây phù não và thậm chí đe dọa tính mạng. Quy tắc đơn giản là: Hãy uống nước khi thấy khát và theo dõi nước tiểu có màu vàng nhạt là đạt yêu cầu.

Lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn

Các loại thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như aspirin, ibuprofen và naproxen rất dễ mua nhưng lại nhanh chóng gây tổn thương thận. Bác sĩ Thomas Pontinen, đang làm việc tại Mỹ, cảnh báo rằng NSAID hạn chế lưu lượng máu qua động mạch thận, làm suy giảm quá trình lọc. Ông đã gặp những trường hợp bị tổn thương thận cấp tính chỉ sau khi dùng 2 viên ibuprofen mỗi ngày trong 3 tuần liên tiếp, theo Best Life.

Khám phá thêm chủ đề

