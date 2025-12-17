Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ: Trời lạnh mà uống nước kiểu này, coi chừng rước bệnh thận!

Thiên Lan
17/12/2025 00:09 GMT+7

Một chuyên gia thận cảnh báo rằng giảm lượng nước uống vào mùa đông có thể làm tăng tình trạng mất nước, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Giảm cảm giác khát khi thời tiết lạnh hơn thường dẫn đến việc giảm lượng nước uống, điều này có thể gây ra sự gia tăng nồng độ các khoáng chất như canxi và oxalat trong nước tiểu, làm tăng khả năng hình thành sỏi thận, theo tờ Hindustan Times.

Tiến sĩ Krishna Chaitanya Gunda, bác sĩ chuyên khoa thận tại Viện Thận và tiết niệu châu Á (Ấn Độ), giải thích: Thời tiết lạnh làm giảm phản ứng khát tự nhiên của mọi người, và cách đơn giản, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe thận trong mùa đông là duy trì đủ nước, kiểm soát lượng muối và protein.

Bác sĩ: Trời lạnh mà uống nước kiểu này, coi chừng rước bệnh thận!- Ảnh 1.

Uống đủ nước tốt cho thận

Ảnh: AI

Tại sao mất nước lại gia tăng vào mùa đông và dẫn đến sỏi thận?

Tiến sĩ Gunda đưa ra lý do tại sao tình trạng mất nước lại gia tăng vào mùa đông và dẫn đến sỏi thận.

Giảm phản ứng khát: Thời tiết lạnh làm giảm cảm giác khát, khiến chúng ta uống ít nước hơn.

Tăng tải lượng khoáng chất: Đồng thời, việc tăng cường tiêu thụ trà, cà phê, đồ ăn nhẹ mặn, thịt đỏ, các thực phẩm giàu chất béo và protein trong mùa đông góp phần làm mất chất lỏng, tăng tải lượng khoáng chất.

Tạo môi trường thuận lợi: Tổng hợp các yếu tố này làm tăng lượng canxi và axit uric được bài tiết qua nước tiểu, tạo điều kiện hoàn hảo cho nước tiểu cô đặc và hình thành sỏi, tiến sĩ Gunda giải thích.

Bản tin sức khỏe 17.12: Giảm mỡ bụng đúng cách | Những điều cần biết trong điều trị ung thư

Những ai có nguy cơ cao và dấu hiệu cảnh báo?

Các nhóm có nguy cơ cao bao gồm những người có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc sỏi thận, thường xuyên uống ít nước hoặc ăn nhiều muối; thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ, thừa cân; có chế độ ăn giàu oxalat (như rau bina, các loại hạt, củ dền), theo Hindustan Times.

Các triệu chứng chính cần cảnh báo bao gồm đau dữ dội ở vùng hông, tiểu đau và có máu trong nước tiểu. Nếu đau kèm theo sốt cần gọi cấp cứu.

5 lời khuyên đơn giản để bảo vệ thận trong mùa đông

Tiến sĩ Gunda chia sẻ 5 bước đơn giản và hiệu quả để bảo vệ thận trong mùa đông.

Ưu tiên bù nước: Uống đủ nước hằng ngày - khoảng 2 lít, giữ nước tiểu có màu vàng rơm nhạt - dấu hiệu của đủ nước.

Kiểm soát lượng muối: Tránh thêm muối và hạn chế các món ăn nhẹ mặn, dưa chua và thực phẩm chế biến sẵn.

Duy trì cân bằng dinh dưỡng: Giữ lượng protein động vật ở mức độ vừa phải, đặc biệt là thịt đỏ, vì có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Quản lý lượng oxalat: Cân bằng các thực phẩm giàu oxalat, như rau bina, các loại hạt và củ dền, thay vì tiêu thụ quá mức.

Tăng cường citrate tự nhiên: Bao gồm các loại trái cây họ cam quýt như chanh và cam, vốn giàu citrate, giúp giảm sự hình thành sỏi canxi, theo báo cáo của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ.

