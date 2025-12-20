Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thận yếu, uống gì mới tốt: Chuyên gia tiết lộ 4 đồ uống cứu quả thận

Thiên Lan
Thiên Lan
20/12/2025 00:07 GMT+7

Thận liên tục lọc chất lỏng trong cơ thể để loại bỏ độc tố và chất thải. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những gì uống vào có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Nghiên cứu cho thấy một số loại đồ uống và nước ép có thể làm chậm sự suy giảm chức năng thận, giúp bảo vệ thận.

Sau đây, bác sĩ Cherilyn Davis, người từng nhận giải thưởng của Hiệp hội Nữ bác sĩ của Mỹ, gợi ý 4 loại đồ uống lành mạnh giúp hỗ trợ và bảo vệ "bộ lọc" của cơ thể:

Nước lọc - lựa chọn số một

Tất nhiên, nước lọc là thức uống tốt nhất cho thận. Nghiên cứu cho thấy uống gần 2 lít nước mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thận, nhất là ở người lớn tuổi và nam giới. Đối với người bệnh giai đoạn đầu, nước giúp thận hoạt động bình thường và loại bỏ độc tố. Ở giai đoạn sau, bệnh nhân có thể cần hạn chế chất lỏng theo chỉ định vì thận không còn khả năng loại bỏ lượng nước dư thừa hiệu quả, theo trang tin sức khỏe GoodRx.

Thận yếu, uống gì mới tốt: Chuyên gia tiết lộ 4 đồ uống cứu quả thận - Ảnh 1.

Nước lọc là thức uống tốt nhất cho thận

Ảnh: AI

Cà phê đen không đường

Ít ai biết rằng cà phê có thể giúp ngăn ngừa bệnh thận và hỗ trợ quá trình lọc tốt hơn. Tuy nhiên, tránh thêm đường, sữa vì chúng chứa hàm lượng kali và phốt pho cao, có thể gây áp lực lên thận. Nghiên cứu cho thấy uống ít nhất 1 tách cà phê đen không đường mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh thận. Một nghiên cứu khác cho thấy uống 3 tách mỗi ngày thậm chí còn giảm nguy cơ hơn nữa. Cần lưu ý rằng điều quan trọng là điều độ.

Trà xanh

Đồ uống này chứa các polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ có thể bảo vệ tế bào thận. Trà xanh cũng giảm nguy cơ sỏi thận, tăng tốc độ lọc cho thận. Đặc biệt, hợp chất EGCG trong trà giúp ngăn ngừa tổn thương thận do lượng đường trong máu cao và làm giảm nguy cơ sỏi thận. Một số nghiên cứu cho thấy nó có thể làm chậm sự suy giảm của bệnh thận mạn tính, theo GoodR.

Trà thảo mộc

Trà gừng - bạc hà, trong đó, gừng chứa gingerol giúp giảm viêm trong thận, còn bạc hà làm dịu kích ứng và tăng cường lưu lượng máu cho chức năng thận.

Trà bồ công anh có tác dụng hỗ trợ chức năng thận. Theo tạp chí khoa học Nutrients, chiết xuất lá bồ công anh cũng bảo vệ các tế bào thận. Uống thường xuyên sẽ hỗ trợ thận giải độc và tốt cho đường tiết niệu.

