Suy thận: Nhóm người có nguy cơ cao, cách phòng bệnh

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, việc phát hiện sớm bệnh thận và có biện pháp phòng ngừa kịp thời là vô cùng quan trọng để bảo vệ chức năng thận và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Suy thận ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và duy trì cân bằng chất lỏng của cơ thể Ảnh: AI

Nhóm người có nguy cơ cao mắc suy thận

Việc nhận diện các nhóm người có nguy cơ cao mắc suy thận là bước đầu tiên để chủ động phòng ngừa và tầm soát bệnh.

Tiểu đường: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn tính, chiếm 30-50% tổng số ca bệnh. Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, làm giảm khả năng lọc chất thải.

Tăng huyết áp: Huyết áp cao không kiểm soát là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận, chiếm khoảng 27,2% số ca suy thận mạn tính. Huyết áp cao làm tăng áp lực lên các mạch máu trong thận, gây tổn thương dần theo thời gian.

Bệnh tim mạch: Những người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ cao hơn mắc bệnh thận và ngược lại.

Viêm cầu thận nguyên phát và thứ phát: Là tình trạng viêm các bộ lọc nhỏ trong thận (cầu thận), có thể dẫn đến suy thận nếu không được điều trị.

Ngoài ra, yếu tố lối sống như hút thuốc lá, béo phì, chế độ ăn uống không lành mạnh... cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Hậu quả khó lường của suy thận nếu không được điều trị

Bác sĩ Diễm Hương cho biết, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, suy thận có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Biến chứng tim mạch: Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân suy thận mạn tính.

Tăng huyết áp nặng và khó kiểm soát.

Bệnh động mạch vành, suy tim, tăng nguy cơ đột quỵ.

Rối loạn nhịp tim do mất cân bằng điện giải.

Các biến chứng khác:

Thiếu máu: Thận sản xuất hormone erythropoietin, cần thiết cho việc tạo hồng cầu. Khi thận suy, sản xuất erythropoietin giảm, dẫn đến thiếu máu.

Bệnh xương thận: Suy thận gây rối loạn chuyển hóa canxi, phốt pho và vitamin D, dẫn đến xương yếu, dễ gãy.

Rối loạn cân bằng điện giải: Mất cân bằng các chất điện giải quan trọng như kali, natri, canxi, phốt pho, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho tim và thần kinh.

Tích tụ độc tố (hội chứng urê huyết cao): Các chất thải tích tụ trong máu gây ra các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, ngứa dữ dội, rối loạn thần kinh.

Tăng nguy cơ nhiễm trùng: Hệ miễn dịch suy yếu làm tăng khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng.

Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và tình dục: Suy thận có thể gây rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ và giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương ở nam giới.

Kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp... giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận Ảnh: AI

Làm thế nào để biết mình có nguy cơ mắc suy thận?

Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, bạn có nguy cơ cao. Nên đi khám sức khỏe định kỳ và làm các xét nghiệm sàng lọc theo lời khuyên của bác sĩ, đặc biệt là xét nghiệm nước tiểu và máu để kiểm tra chức năng thận.

Chế độ ăn uống nào tốt cho người suy thận?

Chế độ ăn cho người suy thận cần được cá nhân hóa tùy theo giai đoạn bệnh và các biến chứng. Thông thường, chế độ ăn ít muối, ít protein (tùy giai đoạn bệnh), ít phốt pho và kali thường được khuyến nghị. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn uống phù hợp với tình trạng bệnh cụ thể.

Có cách nào phòng ngừa suy thận hoàn toàn không?

Bác sĩ Diễm Hương cho biết, không có cách nào để phòng ngừa suy thận 100%, nhưng việc duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, cùng với việc tầm soát định kỳ sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh suy thận.