Suy thận ngày càng trẻ hóa: 7 nguyên tắc vàng để bảo vệ thận khỏe

Thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Phòng khám Thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, phòng ngừa suy thận là một quá trình kiên trì kết hợp giữa kiểm soát bệnh lý nền và duy trì lối sống lành mạnh.

Kiểm soát tốt các bệnh nền

Việc kiểm soát các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, gout, rối loạn chuyển hóa và các bệnh cầu thận mạn tính (như viêm cầu thận IgA, hội chứng thận hư,…) đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh suy thận và bảo vệ chức năng thận lâu dài. Cụ thể, các yếu tố cần được kiểm soát trong phòng ngừa suy thận bao gồm:

Kiểm soát huyết áp

Huyết áp ổn định giúp giảm áp lực lên thận, ngăn ngừa biến chứng. Bạn nên kiểm tra huyết áp định kỳ và duy trì huyết áp dưới 130/80 mmHg. Để làm được điều này, bạn cần giảm giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát cân nặng, tăng cường thực phẩm giàu kali như rau xanh, trái cây.

Kiểm soát đường huyết

Đây là yếu tố then chốt đối với người đang mắc hoặc có tiền sử bệnh tiểu đường - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Việc theo dõi đường huyết thường xuyên giúp phát hiện sớm các bất thường và điều chỉnh kịp thời.

Để giữ đường huyết ổn định, người bệnh nên chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày, tránh ăn quá nhiều cùng lúc. Đồng thời, cần hạn chế tiêu thụ đường và các loại tinh bột hấp thu nhanh như bánh ngọt, nước ngọt, cơm trắng… nhằm ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột, vốn có thể làm tổn thương thận âm thầm và kéo dài.

Kiểm soát axit uric và mỡ máu

Nồng độ axit uric và mỡ máu cao không chỉ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và bệnh viêm thận, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch. Người bệnh nên có chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm giàu purin (đạm động vật, hải sản), chất béo bão hòa và duy trì vận động thường xuyên.

Xây dựng lối sống lành mạnh

Tăng cường vận động thể chất và xây dựng chế độ ăn hợp lý là những thói quen nền tảng giúp giảm gánh nặng lên thận. Người khỏe mạnh nên duy trì tập luyện đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày, đồng thời ăn uống lành mạnh với thực phẩm tươi, ít muối, ít dầu mỡ và uống đủ nước.

Đối với người có bệnh thận hoặc nguy cơ cao, việc điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ như giảm đạm động vật, hạn chế natri, phốt pho sẽ giúp làm chậm tiến triển tổn thương thận.

Hạn chế rượu bia và thuốc lá

Việc sử dụng rượu bia kéo dài có thể gây tổn thương thận thông qua cơ chế rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và mất kiểm soát huyết áp. Hút thuốc lá làm tổn thương mạch máu, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tuần hoàn nuôi dưỡng thận.

Khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa suy thận

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường liên quan đến thận. Đặc biệt, người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường nên xét nghiệm chức năng thận ít nhất 1-2 lần mỗi năm. Ngoài ra, người bệnh cần tránh tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, cần có chỉ định rõ ràng từ bác sĩ chuyên khoa. Tránh tình trạng lạm dụng thuốc, có thể gây ảnh hưởng đến chức năng thận.

"Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ như phù nề, da xanh xám, mệt mỏi kéo dài hoặc rối loạn tiểu tiện, người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm như suy thận cấp, tổn thương tim mạch hoặc rối loạn điện giải nghiêm trọng", bác sĩ Hương khuyến cáo.