Ăn gì để máu lưu thông, tim luôn khỏe?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, máu giống như siêu xa lộ của cơ thể bạn. Nó mang chất dinh dưỡng và oxy đến mọi nơi, từ tim, não đến cơ và da. Chế độ ăn uống lành mạnh là một cách để tối ưu hóa tuần hoàn máu. Kết hợp với tập thể dục, uống đủ nước, kiểm soát cân nặng và không hút thuốc, một số siêu thực phẩm có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, với những người đang dùng thuốc chống đông, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi khẩu phần ăn.

Tỏi

Tỏi chứa một hợp chất lưu huỳnh gọi là allicin, giúp thư giãn mạch máu. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều tỏi có lưu lượng máu lưu thông hiệu quả hơn, giúp tim không phải làm việc quá sức để vận chuyển máu đi khắp cơ thể, giúp duy trì huyết áp ở mức thấp.

Tỏi chứa hợp chất lưu huỳnh gọi là allicin, giúp thư giãn mạch máu Ảnh: AI

Nghệ giúp máu lưu thông

Thành phần hoạt tính quan trọng nhất của nghệ là curcumin, hợp chất có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy, curcumin có thể ức chế các enzyme tham gia quá trình đông máu, từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông trong lòng mạch. Curcumin có thể thúc đẩy sản xuất oxit nitric, giúp mở rộng mạch máu. Nhờ đó, máu dễ dàng lưu thông và đến được các cơ và mô khác.

Lựu

Những hạt nhỏ màu đỏ mọng nước bên trong quả lựu chứa rất nhiều chất đặc biệt là chất chống oxy hóa và nitrat. Những chất này giúp tăng sản xuất oxit nitric, tăng lưu lượng máu hạ huyết áp, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, làm giãn nở mạch máu ngăn ngừa động mạch bị cứng và dày cho phép máu lưu thông tốt hơn.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá hồi vân, cá trích và cá bơn chứa rất nhiều axit béo omega-3. Omega-3 được xem là "người hùng thầm lặng" cho tim mạch nhờ khả năng giảm viêm, cải thiện mỡ máu và hỗ trợ tuần hoàn. Nó có thể giảm kết tập tiểu cầu, từ đó hạn chế hình thành cục máu đông và duy trì độ loãng máu ở mức an toàn. Omega-3 còn góp phần giảm triglycerid, hỗ trợ điều hòa nhịp tim và bảo vệ thành mạch, giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Omega-3 trong các loại cá béo tốt cho tim mạch nhờ khả năng giảm viêm, cải thiện mỡ máu và hỗ trợ tuần hoàn ẢNH: LÊ CẦM





Trái cây họ cam quýt

Giàu flavonoid có thể làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể, giảm tình trạng cứng động mạch, ngăn ngừa cục máu đông, đồng thời cải thiện lưu lượng máu. Ngoài ra chúng có thể giúp giảm huyết áp.

Quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi) và nho

Quả mọng giàu chất polyphenol và flavonoid, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng giảm viêm, bảo vệ lớp nội mạc mạch máu và cải thiện độ đàn hồi của động mạch. Anthocyanin có thể giúp bảo vệ thành động mạch khỏi bị tổn thương và ngăn ngừa tình trạng xơ cứng. Hơn nữa, anthocyanin còn thúc đẩy giải phóng oxit nitric, tăng cường chức năng nội mô và giúp hạ huyết áp.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa citrulline, chất này chuyển hóa thành arginine, giúp tăng oxit nitric và cải thiện lưu lượng máu. Lycopene, một chất chống oxy hóa tự nhiên trong dưa hấu cũng có liên quan đến việc cải thiện tuần hoàn máu.

Kiwi, dứa, đào, mận

Ngoài ra các loại quả trên và một số loại khác (kiwi, dứa, đào, mận..) có chứa salicylat - hoạt chất tự nhiên có tác dụng tương tự aspirin, giúp ức chế kết tập tiểu cầu, từ đó hoạt động như một chất chống đông máu tự nhiên nhẹ.

Rau chân vịt (rau bina, rau bó xôi), rau lá xanh

Giàu nitrat, có thể cải thiện tuần hoàn máu. Những hợp chất này giúp mở rộng mạch máu và tạo thêm không gian cho máu lưu thông. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau bina giúp duy trì độ đàn hồi của động mạch và giúp hạ huyết áp. Rau lá xanh làm loãng máu và giúp oxy lưu thông khắp cơ thể hiệu quả hơn.

Cà chua, hành tây, rau chân vịt..là những siêu thực phẩm tốt cho cho mạch máu và tim mạch ẢNH: AI

Hành tây

Nhờ giàu hợp chất lưu huỳnh và flavonoid, hành tây có khả năng giảm các yếu tố đông máu tự nhiên, có lợi cho sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Ngoài ra, hành tây góp phần hạ huyết áp nhẹ, cải thiện mỡ máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Cà chua

Cà chua , đặc biệt là nước ép cà chua chứa hàm lượng salicylat tự nhiên dồi dào, hoạt động như một chất làm loãng máu nhẹ. Lycopene trong cà chua, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mạch máu, giảm viêm và chống lại stress oxy hóa - một yếu tố quan trọng trong tiến trình xơ vữa động mạch. Vitamin K trong cà chua giúp kiểm soát chảy máu và đông máu, đồng thời cải thiện lưu thông máu.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt hướng dương, hạnh nhân, óc chó cung cấp lượng vitamin E dồi dào. Với hệ tim mạch, vitamin E đặc biệt hữu ích nhờ khả năng làm chậm quá trình đông máu. Cơ chế của nó là tác động trực tiếp lên tiểu cầu, hạn chế chúng kết dính quá mức, từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, những loại hạt có vỏ nhăn nheo như hạt óc chó rất giàu axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3, có thể giúp máu lưu thông trơn tru. Một nghiên cứu cho thấy ăn quả óc chó thường xuyên trong 8 tuần giúp cải thiện sức khỏe mạch máu, giúp mạch máu đàn hồi và hạ huyết áp.

Sô cô la đen

Sô cô la đen (ít nhất 70% ca cao) chứa flavonoid giúp các mạch máu thư giãn và cải thiện chức năng nội mô, từ đó tăng cường lưu thông mạch máu.