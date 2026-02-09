2 - 3 tách cà phê mỗi ngày: Tim, gan, não thay đổi theo cách khó tin

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cory Martin (Mỹ), uống cà phê có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý khác nhau và thúc đẩy tuổi thọ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu chỉ ra tiêu thụ cà phê điều độ có lợi cho tim. Những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc huyết áp cao, rối loạn nhịp tim và suy tim thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống tối đa 2 - 3 tách mỗi ngày để tránh các tác động tiêu cực.

Cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe Ảnh: AI

Hỗ trợ sức khỏe gan

Cà phê bảo vệ gan bằng cách làm chậm tiến triển xơ gan và giảm khả năng nhân lên của virus viêm gan C. Tách cà phê cũng giúp hạ thấp men gan, dấu hiệu quan trọng của tổn thương gan như gan nhiễm mỡ.

Bảo vệ não bộ

Hệ thần kinh nhận được nhiều lợi ích từ polyphenol và các chất chống oxy hóa trong cà phê. Caffeine thúc đẩy tính dẻo dai thần kinh, giúp não hình thành các đường dẫn mới. Đặc biệt, polyphenol axit caffeic giúp tăng cường chức năng nhận thức và giảm viêm nhiễm trong não, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson.

Tăng tuổi thọ tổng thể

Cà phê giúp cơ thể lão hóa khỏe mạnh bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh do tuổi tác như tim mạch và mất trí nhớ. Các hợp chất trong cà phê, đặc biệt là caffeine, có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ. Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra rõ uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày có thể sống thọ hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Các hợp chất thực vật trong cà phê giúp bảo vệ gan và tuyến tụy, từ đó cải thiện độ nhạy insulin. Khi độ nhạy insulin được duy trì, cơ thể sẽ hấp thụ đường hiệu quả hơn, ngăn chặn tình trạng kháng insulin và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa và kháng viêm, cà phê giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư gan, tử cung và ung thư vú. Nghiên cứu cgo thấy phụ nữ thừa cân, uống nhiều cà phê giúp giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Những người sau mãn kinh tiêu thụ cà phê vừa phải cũng giảm tỷ lệ mắc ung thư gan và ung thư vú.

Mẹo uống cà phê để tối đa hóa lợi ích

Để tối đa lợi ích của tách cà phê, tốt nhất nên uống cà phê đen, không thêm hoặc rất ít đường, vì đường có thể làm giảm tác dụng có lợi của cà phê, theo Verywell Health.