Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

2 - 3 tách cà phê mỗi ngày: Tim, gan, não thay đổi theo cách khó tin

Thiên Lan
Thiên Lan
09/02/2026 07:45 GMT+7

Tiêu thụ cà phê điều độ, khoảng 2 - 3 tách mỗi ngày, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe to lớn. Nhưng cụ thể, đó là những lợi ích gì, hãy nghe chuyên gia chia sẻ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cory Martin (Mỹ), uống cà phê có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý khác nhau và thúc đẩy tuổi thọ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu chỉ ra tiêu thụ cà phê điều độ có lợi cho tim. Những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc huyết áp cao, rối loạn nhịp tim và suy tim thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống tối đa 2 - 3 tách mỗi ngày để tránh các tác động tiêu cực.

2 - 3 tách cà phê mỗi ngày: Tim, gan, não thay đổi theo cách khó tin - Ảnh 1.

Cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Ảnh: AI

Hỗ trợ sức khỏe gan

Cà phê bảo vệ gan bằng cách làm chậm tiến triển xơ gan và giảm khả năng nhân lên của virus viêm gan C. Tách cà phê cũng giúp hạ thấp men gan, dấu hiệu quan trọng của tổn thương gan như gan nhiễm mỡ.

Bảo vệ não bộ

Hệ thần kinh nhận được nhiều lợi ích từ polyphenol và các chất chống oxy hóa trong cà phê. Caffeine thúc đẩy tính dẻo dai thần kinh, giúp não hình thành các đường dẫn mới. Đặc biệt, polyphenol axit caffeic giúp tăng cường chức năng nhận thức và giảm viêm nhiễm trong não, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson.

Tăng tuổi thọ tổng thể

Cà phê giúp cơ thể lão hóa khỏe mạnh bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh do tuổi tác như tim mạch và mất trí nhớ. Các hợp chất trong cà phê, đặc biệt là caffeine, có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ. Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra rõ uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày có thể sống thọ hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Các hợp chất thực vật trong cà phê giúp bảo vệ gan và tuyến tụy, từ đó cải thiện độ nhạy insulin. Khi độ nhạy insulin được duy trì, cơ thể sẽ hấp thụ đường hiệu quả hơn, ngăn chặn tình trạng kháng insulin và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa và kháng viêm, cà phê giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư gan, tử cung và ung thư vú. Nghiên cứu cgo thấy phụ nữ thừa cân, uống nhiều cà phê giúp giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Những người sau mãn kinh tiêu thụ cà phê vừa phải cũng giảm tỷ lệ mắc ung thư gan và ung thư vú.

Mẹo uống cà phê để tối đa hóa lợi ích

Để tối đa lợi ích của tách cà phê, tốt nhất nên uống cà phê đen, không thêm hoặc rất ít đường, vì đường có thể làm giảm tác dụng có lợi của cà phê, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Nghiên cứu phát hiện 'giờ vàng' uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu phát hiện 'giờ vàng' uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Cà phê được cho là có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim, hỗ trợ tăng khối lượng cơ bắp và góp phần kéo dài tuổi thọ nếu được sử dụng đúng cách.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê Uống cà phê Tim mạch Gan não bộ tuổi thọ tiểu đường ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận