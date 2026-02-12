Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Không cần đi bộ 30 phút, đây mới là cách tập 'vàng' cho đường huyết

Thiên Lan
12/02/2026 10:21 GMT+7

Tiểu đường gây ra những biến chứng nghiêm trọng về tim mạch, thận và thị giác nếu đường huyết không được kiểm soát.

Bệnh nhân tiểu đường thường được khuyến nghị dùng thuốc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục để duy trì đường huyết ổn định. Trong đó, hoạt động thể chất nổi lên như một cách hiệu quả, tuy nhiên bài tập nào là tốt nhất cho người bệnh tiểu đường?

Tiến sĩ - bác sĩ Austin Perlmutter (làm việc ở Mỹ), trong bài chia sẻ mới đây trên mạng xã hội đã chỉ ra rằng có một kiểu tập thể dục hiệu quả hơn hẳn trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu suốt cả ngày, theo tờ Hindustan Times.

Không cần đi bộ 30 phút, đây mới là cách tập 'vàng' cho đường huyết - Ảnh 1.

Các bài tập ngắn (như squat hoặc đi bộ ngắn) mang lại hiệu quả điều chỉnh đường huyết vượt trội

Ảnh: AI

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu do Đại học Toronto (Canada) thực hiện, bao gồm những người thừa cân nhằm so sánh các hình thức vận động khác nhau trong cả ngày ngồi làm việc suốt 8 tiếng. Những người tham gia được chia thành 4 nhóm chính:

  • Nhóm 1: Ngồi hoàn toàn trong suốt 8 tiếng.
  • Nhóm 2: Đi bộ một lần duy nhất trong 30 phút.
  • Nhóm 3: Cứ 45 phút, đứng lên và đi bộ trong 3 phút.
  • Nhóm 4: Cứ 45 phút, đứng lên và squat (ngồi xổm) khoảng 10 cái.

Kết quả đo lường các chỉ số đường huyết đã đưa ra những phát hiện quan trọng.

Hóa ra các bài tập ngắn (như squat hoặc đi bộ ngắn) mang lại hiệu quả điều chỉnh đường huyết vượt trội so với đi bộ một lần 30 phút.

Đặc biệt, squat đều đặn cho thấy hiệu quả cao nhất so với các hoạt động còn lại.

Chạy bộ hay đi bộ để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, hiệu quả của việc kiểm soát đường huyết có sự liên quan trực tiếp đến việc kích hoạt các nhóm cơ lớn, đặc biệt là cơ mông lớn và cơ tứ đầu đùi. Khi thực hiện squat, các nhóm cơ này được vận động mạnh mẽ, trở thành chìa khóa giúp cơ thể tiêu thụ đường hiệu quả hơn. Điều này không chỉ có lợi cho chuyển hóa mà còn tác động tích cực đến sức khỏe não bộ, vì quá trình trao đổi chất và sức khỏe thần kinh có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Tiến sĩ Austin Perlmutter kết luận rằng thay vì đi bộ 30 phút mỗi ngày, dân văn phòng chỉ cần sau mỗi 45 phút, đứng dậy squat 10 cái hay đi bộ quanh văn phòng chỉ 3 phút là tốt nhất. Bằng cách này, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích chuyển hóa to lớn. Vận động ngắt quãng kiểu này giúp duy trì trạng thái ổn định của đường huyết xuyên suốt cả ngày, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và trí não một cách bền vững, theo Hindustan Times.

Phát hiện tin cực vui cho người thích đi bộ

Phát hiện tin cực vui cho người thích đi bộ

Hầu hết chúng ta đều biết tập thể dục là chìa khóa vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, tập luyện thế nào là tốt nhất và bài tập nào mang lại hiệu quả kéo dài tuổi thọ cao nhất vẫn là câu hỏi gây tranh cãi.

Đường huyết tiểu đường Tập thể dục Đi bộ squat sức khỏe thần kinh
