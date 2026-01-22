Phát hiện tin cực vui cho người thích đi bộ

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMJ Medicine đã chỉ ra bài tập hiệu quả nhất, cũng như cách tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu do các chuyên gia từ Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), phối hợp với Đại học Y khoa Trùng Khánh (Trung Quốc) và Đại học Yonsei (Hàn Quốc) thực hiện, đã phân tích dữ liệu từ hơn 222.840 người tham gia trong suốt 30 năm để giải mã câu hỏi: Tập thể dục cách nào là tốt nhất để sống thọ hơn?

Trong khi hầu hết các hoạt động đều giúp giảm nguy cơ tử vong sớm thì đi bộ là bài tập tốt nhất, với mức giảm đạt cao nhất là 17% Ảnh: AI

Để đo lường chính xác, các nhà khoa học đã sử dụng điểm MET. Chỉ số này tính toán lượng năng lượng đốt cháy khi hoạt động so với lúc nghỉ ngơi.

Dữ liệu cho thấy những người năng vận động, ít có nguy cơ huyết áp cao hay cholesterol cao. Họ cũng có chỉ số BMI thấp hơn, chế độ ăn lành mạnh và hòa nhập xã hội tốt hơn.

Trong 30 năm theo dõi, có 38.847 ca tử vong, chủ yếu do bệnh tim mạch, ung thư và hô hấp.

Đi bộ là bài tập tốt nhất cho tuổi thọ

Kết quả đã phát hiện: Trong khi hầu hết các hoạt động đều giúp giảm nguy cơ tử vong sớm thì đi bộ là bài tập tốt nhất, với mức giảm đạt cao nhất là 17%, theo trang tin y khoa News Medical.

Tiếp đến là tennis giảm 15%; thể dục nhịp điệu giảm 14%; tập tạ, chạy bộ giảm 13%; chạy chậm giảm 11%; leo cầu thang giảm 10% và đạp xe giảm 4%.

Kết hợp nhiều bài tập là cách tốt nhất

Đáng chú ý, kết hợp nhiều bài tập khác nhau thậm chí còn tốt hơn đi bộ, với mức giảm lên đến 19%. Đặc biệt, nguy cơ tử vong do tim mạch, ung thư và hô hấp giảm từ 13 - 41%.

Các nhà nghiên cứu kết luận, kết hợp nhiều bài tập khác nhau là cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Thay vì chỉ tập một môn duy nhất, kết hợp nhiều bài tập sẽ mang lại sự bảo vệ toàn diện cho cơ thể.

Mức tập tối ưu cho một tuần

Nghiên cứu còn phát hiện ngưỡng tối ưu cho sức khỏe là tập đạt 20 giờ MET mỗi tuần, theo News Medical.

Theo trang tin sức khỏe Healthline, để đạt mức này, có thể chọn một trong các cách sau:

Nếu chỉ đi bộ nhanh (khoảng 4 - 5 METs): Cần đi bộ khoảng 4 - 5 giờ mỗi tuần. Nếu chỉ chạy bộ (khoảng 10 METs): Cần chạy 2 giờ mỗi tuần...