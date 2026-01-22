Món xào quen thuộc cùng lúc ngừa ung thư, bệnh tim, tiểu đường

Súp lơ chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim và thậm chí cả bệnh tiểu đường.

Cô Kat Benson, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Súp lơ rất giàu chất xơ và các dưỡng chất thực vật - vừa tốt cho tim mạch, ngừa ung thư, lại giúp ổn định lượng đường trong máu, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Súp lơ chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim và cả bệnh tiểu đường Ảnh: AI

Lợi ích của chất xơ trong súp lơ

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều rau giàu chất xơ như súp lơ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh, bao gồm: Bệnh tim, ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, tiểu đường.

Các chất chống oxy hóa trong súp lơ

Súp lơ là nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa - giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại và viêm nhiễm, từ đó ngăn ngừa tổn thương tế bào và nhiều bệnh mạn tính.

Các chất chống oxy hóa trong súp lơ bao gồm:

Glucosinolate và isothiocyanate. Súp lơ đặc biệt giàu glucosinolate và isothiocyanate có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Carotenoid và flavonoid. Súp lơ cũng chứa các chất chống oxy hóa carotenoid và flavonoid. Carotenoid có thể có tác dụng chống ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Flavonoid cũng có thể có tác dụng chống ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vitamin C. Súp lơ cũng chứa hàm lượng cao của vitamin C - vốn nổi tiếng với tác dụng kháng viêm, giúp tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư, bao gồm ung thư bàng quang, vú, tử cung, thực quản, dạ dày, u não, phổi, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và ung thư tế bào thận.

Choline. Súp lơ cũng rất giàu choline, với 44,3 mg trong mỗi chén. Chất này đóng vai trò chính trong việc duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào, tổng hợp ADN và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Nó cũng tham gia vào sự phát triển của não bộ và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho hệ thần kinh khỏe mạnh. Hơn nữa, nó giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong gan. Các nghiên cứu năm 2025 và năm 2023 còn cho thấy tiêu thụ nhiều choline giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và chứng mất trí nhớ.

Sulforaphane. Súp lơ trắng chứa glucoraphanin, chất này chuyển hóa thành sulforaphane khi được thái nhỏ hoặc nhai. Sulforaphane là chất chống oxy hóa có thể đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của ung thư bằng cách ức chế các enzyme liên quan đến sự phát triển của ung thư và khối u. Nghiên cứu năm 2018 trên tạp chí Nutrients cho thấy sulforaphane có khả năng hiệu quả chống lại ung thư. Đồng thời, nghiên cứu năm 2018 trên tạp chí Current Pharmaceutical Design cũng phát hiện súp lơ có thể làm chậm sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu cho thấy sulforaphane cũng có thể giúp giảm huyết áp cao và hỗ trợ sức khỏe động mạch, cả hai đều là những yếu tố chính trong việc phòng ngừa bệnh tim.

Các nghiên cứu trên động vật còn cho thấy sulforaphane có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường như bệnh thận.

Cách tốt nhất để ăn súp lơ

Chuyên gia Benson cho biết: Cách tuyệt vời là xào súp lơ với một ít chất béo tốt (như dầu ô liu hoặc dầu bơ) để giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo, như vitamin K, theo Health Digest.