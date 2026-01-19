12,8% dân số trưởng thành mắc bệnh thận mạn

Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán muộn ở giai đoạn 3 - 5, kèm theo các biến chứng tim mạch, thiếu máu, rối loạn điện giải… làm tăng nhu cầu điều trị thay thế thận. Ở giai đoạn cuối, gánh nặng điều trị rất lớn. Năm 2023, có khoảng 46.000 người bệnh thận mạn cần lọc máu trong điều kiện hệ thống điều trị còn hạn chế (khoảng 7.000 máy lọc).

Xét nghiệm cơ bản giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh thận và một số bệnh mạn tính ẢNH: LIÊN CHÂU

Bệnh thận mạn có nguyên nhân từ tổn thương tại mạch thận, cầu thận, ống, mô kẽ và đường tiết niệu. Các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm: đái tháo đường, tăng huyết áp, tuổi cao, bệnh tim mạch, tiền sử tổn thương thận cấp, béo phì, sử dụng kéo dài thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và các thuốc độc thận… Ở bệnh nhân ung thư, tổn thương thận cấp và bệnh thận mạn có thể do đa yếu tố (thâm nhiễm, hội chứng tiêu khối u, nhiễm trùng, độc tính từ hóa trị, xạ trị và một số thuốc điều trị đích) đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa.

Hội Thầy thuốc trẻ VN phối hợp đơn vị tài trợ triển khai chương trình CAREME - Yêu lấy mình, hướng đến mục tiêu phát hiện sớm, quản lý sớm các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa, được triển khai từ năm 2022 tại các địa phương, đã thực hiện các xét nghiệm nhanh cơ bản, siêu âm và điện tim tại chỗ để đánh giá, nguy cơ sớm một số bệnh mạn tính. Kết quả khám được tích hợp với hệ thống bệnh án điện tử tại nhiều địa phương.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN, cho biết: "Chương trình không chỉ là chiến dịch khám sức khỏe mà giúp người dân chăm sóc bản thân bằng những việc làm cụ thể: kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và phòng ngừa sớm. Hội tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế, các địa phương để lan tỏa tinh thần y tế dự phòng và y tế thông minh đến từng người dân".