Lo lắng bệnh thận: Bác sĩ dặn nếu đi tiểu kiểu này, hãy mau khám ngay!

Vậy nếu bạn đi tiểu thường xuyên, liệu có phải do uống quá nhiều nước, uống quá nhiều cà phê, hay có vấn đề gì liên quan đến thận?

Sau đây, bác sĩ Harsha Kumar H N, chuyên gia tư vấn cao cấp - Khoa Thận học - Ghép thận, Bệnh viện Aster RV (Ấn Độ), sẽ giải thích rõ đi tiểu bao nhiêu lần là quá nhiều và khi nào thì nên lo lắng bệnh thận.

Tiểu nhiều hơn nghĩa là đi tiểu hơn 8 lần một ngày hoặc phải thức dậy đi tiểu hơn 2 lần một đêm Ảnh minh họa: AI

Đi tiểu thường xuyên: Khi nào thì cần lo lắng?

Mặc dù nhiều nguyên nhân có thể làm tăng lượng nước tiểu, bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu đường, phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới, bàng quang hoạt động quá mức, mang thai và một số loại thuốc như thuốc huyết áp, dị ứng, tiểu đường và thuốc điều trị trầm cảm.

Mối lo ngại tăng lên khi đi tiểu thường xuyên xuất hiện cùng với các triệu chứng khác. Bác sĩ Harsha giải thích: Nếu đi tiểu nhiều kèm theo sưng phù chân hoặc mặt, nước tiểu có bọt, có máu trong nước tiểu, cảm giác nóng rát hoặc đau, sốt, mệt mỏi hoặc huyết áp cao, thì có thể nghi ngờ các vấn đề liên quan đến thận.

Điều khiến bệnh thận khó phát hiện sớm là diễn tiến âm thầm. Bác sĩ Harsha lưu ý: Bệnh thận giai đoạn đầu không triệu chứng vẫn có thể làm thay đổi thói quen đi tiểu. Những thay đổi dai dẳng, đặc biệt ở người bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao, cần phải được khám sớm để tránh các biến chứng và phát hiện sớm các rối loạn về thận.

Đi tiểu bao nhiêu lần là nhiều?

Theo Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), trung bình, hầu hết mọi người đi tiểu khoảng 7 - 8 lần mỗi ngày. Nhưng nếu tiểu nhiều hơn nghĩa là đi tiểu hơn 8 lần một ngày hoặc phải thức dậy đi tiểu hơn 2 lần một đêm hoặc cứ sau 30 phút đến 1 giờ, thì đó là đi tiểu nhiều, và việc đi tiểu nhiều gây khó chịu.

Tuy nhiên, mức này vẫn có thể là "bình thường" nếu uống nhiều nước hoặc dùng một số loại thuốc nhất định. Điều quan trọng là mức độ "bình thường" ở mỗi người.

Bác sĩ Kumar giải thích: Đi tiểu hơn 8 lần một ngày và tiểu đêm từ 2 lần trở lên, hoặc cảm thấy cần đi tiểu gấp nhưng chỉ ra một lượng nhỏ nước tiểu, nên đi khám sớm. Con số này có thể thay đổi một chút tùy vào lượng nước uống và khí hậu. Tuy nhiên, nếu tình trạng đi tiểu thường xuyên này lặp lại hằng ngày mà không có lý do rõ ràng, thì cần phải chú ý, theo tờ Indian Express.

Các dấu hiệu cảnh báo cần được chăm sóc y tế ngay lập tức

Một số triệu chứng đi kèm với tiểu nhiều cần được đánh giá kịp thời. Nếu tiểu nhiều kèm theo các dấu hiệu cảnh báo như có máu trong nước tiểu, tiểu buốt hoặc đau, sốt hoặc ớn lạnh, đau lưng dưới hoặc đau bên hông, hoặc nước tiểu có mùi hôi và đục, đó là tình trạng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, bác sĩ Harsha lưu ý.

Sưng mặt, chân hoặc mắt cá chân, nước tiểu có bọt, mệt mỏi tăng lên hoặc huyết áp cao cũng có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Đối với người bệnh tiểu đường, sụt cân đột ngột, uống nhiều nước và đi tiểu với lượng rất lớn là những dấu hiệu cảnh báo.

Nếu gặp các triệu chứng kéo dài, đặc biệt là đi kèm với đau, có máu, sụt cân, hoặc đã mắc bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp, cần đi khám ngay lập tức, theo Indian Express.