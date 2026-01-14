Bệnh thận: Thói quen nhỏ giúp giảm nguy cơ tử vong

Hơn nữa, nhiều khía cạnh của bệnh tim mạch, bệnh thận, tiểu đường và béo phì có sự chồng chéo. Vì vậy, Hiệp hội Tim mạch Mỹ định nghĩa sự chồng chéo này là hội chứng chuyển hóa tim mạch-thận (CKM). CKM gồm 5 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 và 4 là giai đoạn tiến triển của bệnh.

Trong khi hầu hết các khuyến nghị tập trung vào vận động cường độ trung bình đến mạnh vốn có thể khó thực hiện đối với người mắc CKM giai đoạn nặng, thì nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ JAHA đã phát hiện ra một cách tập khả thi hơn.

Vận động nhẹ có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn 2 đến 4 Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES), bao gồm 7.246 người tham gia ở độ tuổi trung bình là 48.

Những người tham gia được đeo máy theo dõi cường độ hoạt động thể chất trong vòng 4 năm và được phân loại theo 5 giai đoạn của hội chứng CKM (từ 0 đến 4).

Giai đoạn 0: Có cân nặng, huyết áp, lipid, chỉ số đường huyết và chức năng thận bình thường - nghĩa là không mắc CKM.

Giai đoạn 1: Thừa cân hoặc béo phì, với BMI ≥25, vòng eo quá lớn hoặc tiền tiểu đường.

Giai đoạn 2: Mắc bệnh thận mạn tính nguy cơ trung bình, bệnh tiểu đường, huyết áp cao, hội chứng chuyển hóa hoặc triglyceride cao.

Giai đoạn 3 - 4: Giai đoạn tiến triển, bệnh thận nguy cơ rất cao và mắc thêm bệnh tim mạch.

Kết quả đã phát hiện chỉ cần vận động nhẹ có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân giai đoạn 2 đến 4. Cụ thể, mỗi giờ tăng thêm trong hoạt động thể chất nhẹ giúp giảm từ 14 - 20% nguy cơ tử vong, giúp cứu mạng cho người bệnh thận, cũng như tiểu đường và tim mạch, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nghiên cứu chỉ ra rằng vận động cường độ nhẹ hằng ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho người mắc bệnh ở giai đoạn tiến triển, đặc biệt là người bệnh thận có nguy cơ từ trung bình đến rất cao, mang lại hy vọng mới cho những bệnh nhân gặp khó khăn khi thực hiện các bài tập nặng.

Bài tập cường độ nhẹ là gì?

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng hoạt động cường độ nhẹ là những hoạt động làm nhịp tim tăng lên nhưng vẫn ở mức dưới 50% nhịp tim tối đa. Những hoạt động này bao gồm làm vườn, nấu ăn, đi mua sắm và làm việc nhà nhẹ nhàng. Mặc dù chúng không cải thiện nhiều về tình trạng thể lực, nhưng đối với những bệnh nhân mắc CKM giai đoạn muộn, vốn khó tập luyện cường độ cao, thì chỉ cần "vận động nhiều hơn ngồi" đã có thể giúp cứu mạng, theo Eating Well.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng vận động cường độ nhẹ là cách hiệu quả để làm chậm sự tiến triển của hội chứng chuyển hóa - thận - tim mạch và giảm nguy cơ tử vong.

Như vậy, người bệnh thận, tiểu đường hoặc bệnh tim chỉ cần chăm chỉ làm việc nhà, đi dạo khi mua sắm hoặc làm vườn thêm 1 giờ mỗi ngày, cũng đã có thể giảm tới 20% nguy cơ tử vong. Vì vậy, đứng lên thay vì ngồi yên cả ngày, có thể cứu mạng bạn!