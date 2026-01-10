Tách cà phê buổi sáng và bệnh thận: Khoa học phát hiện điều gì?

Liệu caffeine có gây hại hay mang lại lợi ích cho thận? Sau đây là tổng hợp những nghiên cứu khoa học lớn nhất về việc tiêu thụ cà phê và bệnh thận, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Tiêu thụ cà phê có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương thận cấp tính

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội thận học Quốc tế KI Reports, đã kết luận uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương thận cấp tính.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Colorado và Trường Y Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện, bao gồm 14.207 người từ 45 đến 64 tuổi tham gia, được theo dõi trung bình 24 năm, đã phát hiện uống 2 - 3 tách cà phê/ngày giúp giảm 17% nguy cơ suy thận cấp.

Mối liên hệ giữa cà phê và bệnh thận mạn tính

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Quỹ Thận Quốc gia Mỹ AJKD, một trong những tạp chí y khoa hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thận học, đã chứng minh rằng uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Công trình do các chuyên gia tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện, bao gồm 14.209 người tham gia từ 45 đến 64 tuổi, được theo dõi trung bình là 24 năm, đã phát hiện uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 13 - 16% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí của Liên đoàn Nội khoa Châu Âu EJIM, một trong những diễn đàn khoa học uy tín nhất dành cho các bác sĩ nội khoa trên toàn thế giới, cũng cho thấy uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu đoàn hệ của Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan, bao gồm 4 nghiên cứu với 25.849 người tham gia, cũng nhận thấy uống cà phê mỗi ngày giúp giảm 13% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Các nghiên cứu khác

Nghiên cứu quốc tế được công bố trên tạp chí của Hội Dinh dưỡng Thận - Trao đổi chất của Mỹ và Hiệp hội Dinh dưỡng và Chuyển hóa Thận Quốc tế JRN, tạp chí khoa học hàng đầu thế giới chuyên sâu về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và bệnh thận, đã công bố tác động của việc uống cà phê đối với các kết quả bệnh thận.

Đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp do Trường Y Đại học Koc, Trường Y Đại học Suleyman Demirel (Thổ Nhĩ Kỳ) phối hợp với Đại học Y khoa Grigore T. Popa (Romania), Bệnh viện Toranomon (Nhật Bản), Đại học Autónoma de Madrid (Tây Ban Nha) và FCRIN INI-CRCT - mạng lưới nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn của Pháp, cùng thực hiện, bao gồm 12 nghiên cứu với sự tham gia của 505.841 người.

Kết quả đã phát hiện ra rằng tiêu thụ cà phê mang lại những hiệu quả sau:

Giảm 14% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, uống từ 2 - 3 tách sẽ có tác dụng lớn hơn.

Giảm 18% nguy cơ mắc bệnh thận giai đoạn cuối.

Giảm 19% nguy cơ albumin niệu - tình trạng đạm rò rỉ ra nước tiểu, dấu hiệu sớm của tổn thương thận.

Đáng chú ý, giảm đến 28% nguy cơ tử vong do bệnh thận mạn tính.

Các tác giả nghiên cứu đã kết luận: Tiêu thụ cà phê giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính, bệnh thận giai đoạn cuối và albumin niệu, theo Medical News Today.