Sức khỏe

Cữ cà phê cuối ngày nên uống lúc nào để không ảnh hưởng giấc ngủ?

Như Quyên
Như Quyên
30/12/2025 16:09 GMT+7

Nhiều người thích uống cà phê vào buổi chiều để tỉnh táo làm việc, nhưng lo ảnh hưởng tới giấc ngủ vào buổi tối. Vậy, nên uống cà phê muộn nhất mấy giờ để hạn chế tác động tiêu cực?

Caffeine tác động đến mỗi người theo cách khác nhau, tùy thuộc vào tuổi tác, yếu tố di truyền, tình trạng sức khỏe và một số loại thuốc đang sử dụng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho biết cả lượng caffeine lẫn thời điểm sử dụng chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và não bộ, theo Good Housekeeping (Mỹ).

Uống cà phê trễ cản trở khả năng thư giãn tự nhiên của não bộ

Caffeine giúp tăng sự tỉnh táo và tập trung, lượng tiêu thụ càng nhiều thì tác dụng càng mạnh. Tuy nhiên, theo bác sĩ người Mỹ Lynette Gogol - chuyên gia thần kinh học và y học lối sống - thời điểm uống caffeine có ý nghĩa quan trọng không kém gì lượng caffeine nạp vào.

“Caffeine có thời gian bán thải khá dài ở hầu hết người trưởng thành, nghĩa là nó tồn tại và hoạt động trong cơ thể từ 5 đến 7 giờ. Vì vậy, một ly cà phê sữa lúc 15 giờ vẫn có thể còn tác dụng vào giờ đi ngủ, từ đó cản trở khả năng thư giãn tự nhiên của não bộ”, bác sĩ Gogol cho biết.

Cữ cà phê cuối ngày nên uống lúc nào để không ảnh hưởng giấc ngủ? - Ảnh 1.

Nên tránh caffeine ít nhất 6-8 giờ trước giờ đi ngủ

ẢNH: AI

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jane Leverich thuộc cơ sở tư vấn dinh dưỡng Jane Lev Nutrition (Mỹ), ngay cả khi mọi người không còn cảm thấy bồn chồn, caffeine vẫn có thể âm thầm ảnh hưởng đến các phản ứng hóa học liên quan đến giấc ngủ, gây khó ngủ hơn.

Bên cạnh đó, bác sĩ Gogol cho biết, những liều caffeine cao (khoảng 300-600 mg, tương đương 3-6 tách cà phê pha), thường làm tăng giai đoạn ngủ nông và giảm giai đoạn ngủ sâu - vốn là giai đoạn phục hồi quan trọng nhất. Các nghiên cứu về giấc ngủ cũng cho thấy caffeine được tiêu thụ 6 giờ trước khi đi ngủ vẫn có thể làm giảm tổng thời gian ngủ hơn 1 giờ.

Vậy nên uống ly cà phê cuối ngày lúc mấy giờ?

Theo bác sĩ Gogol, thời điểm phù hợp để ngừng uống cà phê phụ thuộc vào giờ đi ngủ thường ngày của mỗi người.

“Một nguyên tắc đơn giản là nên tránh caffeine ít nhất 6-8 giờ trước giờ đi ngủ. Ví dụ, nếu bạn thường đi ngủ lúc 22 giờ thì nên uống tách cà phê cuối cùng trước 14 giờ. Lượng cà phê nạp vào và thời điểm uống ly cuối cùng đều rất quan trọng với sức khỏe não bộ và chất lượng giấc ngủ”, bác sĩ Gogol nói.

Tuy nhiên, một số người cần khoảng thời gian “đệm” dài hơn để cơ thể đào thải caffeine. Theo bác sĩ Gogol, khả năng chuyển hóa caffeine chậm lại theo tuổi tác, trong thai kỳ, ở người mắc bệnh gan... Trong những trường hợp này, nên uống cà phê khoảng 9-12 giờ trước khi đi ngủ.

