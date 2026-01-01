Tại sao suy thận tăng vọt vào mùa đông: Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh

Đối với người bệnh thận hoặc có hệ miễn dịch yếu, các đợt nhiễm trùng mùa đông như nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm nhiễm đường hô hấp có thể nhanh chóng gây biến chứng nghiêm trọng.

Tại sao suy thận lại tăng vọt vào mùa lạnh?

Tiến sĩ Aditya Nayak, bác sĩ tư vấn chuyên khoa Thận tại Bệnh viện Zen Multispeciality (Ấn Độ), giải thích: Mọi người thường uống ít nước hơn dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh thận hiện có. Vào mùa đông, hệ thống miễn dịch có xu hướng chậm lại, giảm khả năng chống lại vi khuẩn và virus.

Uống ít nước dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh thận hiện có Ảnh minh họa: AI

Một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí khoa học BMC Nephrology cho thấy số ca nhập viện vì tổn thương thận cấp tính đạt đỉnh điểm vào mùa đông. Viêm nhiễm hoặc tiếp xúc môi trường góp phần làm tăng tỷ lệ này. Ngoài ra, nghiên cứu trên tạp chí khoa học Environmental Health Perspectives chỉ ra rằng nhiệt độ lạnh gây ra hiện tượng co mạch làm giảm lưu lượng máu đến thận. Khi lưu thông máu giảm, thận phải làm việc vất vả hơn để lọc chất thải, làm tăng nguy cơ tổn thương, theo tờ Times Of India.

Nguy hiểm từ nhiễm trùng

Bác sĩ Nayak cảnh báo: Nhiễm trùng đường tiết niệu nếu không được điều trị có thể lan đến thận. Ngoài ra, viêm phổi cũng rất phổ biến trong mùa đông, có thể gây tổn thương thận vĩnh viễn. Nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí khoa học PLOS ONE tiết lộ nhiễm trùng đường tiết niệu trên liên quan đáng kể đến nguy cơ tổn thương thận cấp tính; nhiễm trùng huyết có thể trực tiếp phá hủy mô thận nếu không được xử lý kịp thời. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) thường gặp hơn vào mùa đông do mất nước và thay đổi hệ miễn dịch.

9 mẹo phòng ngừa để bảo vệ thận trong mùa đông

Để giữ cho thận khỏe mạnh, bác sĩ Nayak gợi ý các biện pháp sau:

Mặc đủ ấm: Giúp bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh và duy trì lưu thông máu tốt.

Duy trì đủ nước: Đảm bảo uống đủ nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước.

Chế độ ăn hợp lý: Bổ sung trái cây tươi, rau củ giàu vitamin C để tăng cường miễn dịch.

Vệ sinh cá nhân: Giữ vệ sinh sạch sẽ và đi tiểu thường xuyên để làm trống bàng quang.

Hạn chế muối: Tránh thực phẩm mặn và chế biến sẵn gây áp lực cho thận và tăng huyết áp.

Kiểm tra thường xuyên: Bệnh nhân thận nên kiểm tra huyết áp, lượng nước tiểu và xét nghiệm máu thường xuyên hơn.

Lắng nghe cơ thể: Đi khám ngay nếu đau, rát khi tiểu, sốt hoặc nặng vùng dưới rốn.

Tuân thủ kháng sinh: Dùng hết liệu trình nếu bị viêm nhiễm để tránh tái nhiễm.

Kiểm soát chỉ số: Theo dõi huyết áp và đường huyết, dùng thuốc đúng theo chỉ dẫn chuyên gia.

Mùa đông, chủ động chăm sóc thận bằng các thói quen lành mạnh kể trên là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và quả thận, theo Times Of India.